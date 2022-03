Quello che sta per accadere ad “Un posto al sole” ha dell’incredibile. Sarà una settimana di fuoco: tensioni ed equilibri che saltano

“Un posto al sole” non conosce tramonti. La soap opera più longeva della televisione italiana continua a tenere incollati gli spettatori agli schermi. Nonostante gli anni che passano e le cose che cambiano, con addii e new entry, quello che accade a Palazzo Palladini interessa molto i fan appassionati della trasmissione di Rai 3. Non mancano i colpi di scena, gli arrivi come le partenze, i tradimenti ma anche gli inganni e le bugie.

È proprio questo mix così consolidato che piace al pubblico che non vede l’ora di scoprire sempre qualcosa in più sui personaggi. La settimana che sta per iniziare sarà davvero scoppiettante. Quello che vedremo romperà gli equilibri.

“Un posto al sole”: una settimana di fuoco

Cosa accade nelle nuove puntate di “Un posto al sole”? I super fan della soap opera sono curiosissimi e noi vi sveliamo qualche piccola anticipazione per non farvi restare col fiato sospeso fino a questa sera.

Possiamo anticipare che gli equilibri a Palazzo Palladini saranno sconvolti da un arrivo inaspettato. Si tratta delle sorelle di Serena. Allo stesso tempo, la presenza di Virginia nell’ospedale dove operano Rossella e Riccardo non sarà indolore. Preparatevi a tensioni e momenti pieni di acidità.

E poi ancora altri incontri, come quello tra Niko e Manuela dopo tantissimo tempo ed un grande imprevisto che scombinerà le vite di Guido e Mariella. Non mancano ovviamente gli intrighi: Lara e Roberto continueranno a complottare all’insaputa di Chiara.

Ci sarà spazio anche per le belle notizie e per una piacevole sorpresa, non vi diciamo per chi però, come anche attimi di suspence per un incontro che attirerà l’attenzione di tutti. “Scontro” tra due donne che non si sopportano per un finale che non sveliamo affatto.

Vi basta tutto questo per capire che sarà, per “Un posto al sole” un’altra settimana di fuoco e di puntate imperdibili? Come sempre l’appuntamento è ogni sera, dal lunedì al venerdì, su Rai 3 alle 20.45.

