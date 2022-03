“Povero Gabbiano” da mancata hit a trend nazionale: su TikTok e Spotify spopola. Tutto da ridere

La canzone di Gianni Celeste è stata scritta nel 1988 quando internet ancora non c’era, oggi però è un vero tormentone su TikTok. Il motivo è unico.

Quando è stata cantata per la prima volta nessuno immaginava che avrebbe trovato il suo successo mediatico nel 2022 tramite le condivisioni dei giovani della Generazione Z che oggi utilizzano questo brano come un meme sui social.

Gianni Celeste, cantante neomelodico siciliano, non venne accolto subito con grande riscontro con questa canzone ma oggi, con la diffusione dei social, soprattutto di Instagram e TikTok ha finalmente ottenuto il riconoscimento che meritava.

“Tu comm’a mme” era stata inserita nel suo quarto disco del cantante, ‘Gianni Celeste Vol. 4’, mentre oggi è entrata di corsa nella classifica Viral 50 Italia di Spotify. È utilizzata come meme nei video satirici dei ragazzi e passata in radio tra una gag e l’altra. Il motivo è molto semplice ma vi sorprenderà per la sua forza comunicativa.

“Povero gabbiano” oggi è un meme virale, ecco perché

Ma perché tanta agitazione per questa canzone? Il motivo è semplice. La canzone infatti parla di un “povero gabbiano”, personificazione incalzante di un uomo triste e solo, deluso dalla fine di una grande amore che fatica a superare.

Quindi nulla di meglio per essere usata come meme satirica per sdrammatizzare situazioni spesso negative. È diventata la hit dei ritornelli tristi di TikTok per rimarcare un senso di solitudine e di abbandono in chiave ironica.

Viene infatti mandato l’audio del ritornello ogni volta che si descrive al scena di un calzino spaiato, un gelato rovesciato a terra, un esame non passato, un cane che cammina da solo in mezzo alla strada, eccetera.

Come dare una seconda vita ad un brano che sembrava ormai abbandonato per sempre e solo grazie al contributo dei ragazzi classe 1997 e il 2012 ha invece preso il volo. Come dicevamo anche in radio spopola, Linus e Nicola su Radio Deejay stanno facendo impazzire gli ascoltatori nelle ultime settimane con questo tormentone che probabilmente porteremo avanti ancora per molto tempo.