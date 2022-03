In diretta tv, un grande artista nonché caro amico di Michele Bravi, spiega senza indugio di ciò che potrebbe accadere sotto gli occhi di tutti.

“Verrebbe l’inverno. L’inverno dei fiori” aveva interpretato queste parole, alla passata edizione del “Festival Di Sanremo”, il giovane cantautore nativo di Città di Castello, Michele Bravi. A solo un mese dalla sua emozionante esibizione sul palco dell’Ariston, un’ultima disarmante intervista, rilasciata la sera di venerdì 25 febbraio in diretta televisiva, ha presto richiamato l’attenzione su di lui.

A esporsi in prima linea sull’argomento, e non senza presentare in studio il suo prolifico flusso di pensieri, sarà uno dei cantautori più amati e emblematici della penisola italiana. L’amico e collega, dell’artista classe 1994, aprirà una disarmante parentesi a viso aperto su di lui. E senza dimenticare di citare al pubblico il modo in cui l’amore per l’arte e quello per la vita sembrerebbero ben presto averlo condotto, sin dai suoi esordi, verso l’estasi di percorrere un’unica via.

“Se mi scoprono…” Michele Bravi la confessione dell’artista rivela cosa potrebbe accadere

Il cantautore, musicista e scrittore Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato ospite della trasmissione “Belve“. Ora guidata dalla conduttrice Francesca Fagnani. Con “emozione e genio” Morgan ha volontariamente aperto dei varchi su delicati momenti della sua vita. Sino a entrare nei dettagli del suo rapporto con Michele.

“Se ho amici veri tra i miei colleghi?” chiede sardonico. “In verità pochissimi, credo perché non mi capiscono“, spiega poi l’artista entrando nel merito. Morgan, dopo aver espresso le sue perplessità sulla sua scoperta di Marco Mengoni, ha poi acceso la scintilla su un rapporto profondo. Quello con Bravi, vissuto in queste ultime settimane per lo più lontano dalle telecamere. Il motivo?

Rispetto alla mancata gratitudine di Mengoni, citata da Morgan, e dunque alla sua corrispettiva scelta di volersi circondare di persone che gli avrebbero proposto di non mantenere contatti con lui nel presente, in questo caso la situazione sarebbe ben lungi da tali dinamiche. Secondo l’artista, la scelta di Michele, sarebbe stata piuttosto diversa. E per questo altamente degna di grande ammirazione da parte sua.

“Pensi che adesso mi sto sentendo segretamente con Michele“, svela Morgan più tardi. Volendo alludere al suo rapporto telefonico con il cantautore. E al quale, in un recente passato, scrisse anche una spassionata lettera. “Avevo visto subito che c’era troppa grazia in lui, c’era intelligenza“, aveva spiegato l’artista. “Non c’era quella che si chiama ambizione. In lui c’era compassione, sentimento, che sta molto più in alto”.

“Se mi scoprono…“, conclude infine il cantautore, restando volontariamente sul filo del rasoio e rimanendo come sempre fedele a se stesso, “al massimo rischiano che canti qualche canzone decente“.