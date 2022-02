Tiziano Ferro finalmente diventa papà di due splendidi bambini- FOTO

Il desiderio di Tiziano Ferro si è finalmente realizzato: dopo tanta attesa e costanza, lui e suo marito Victor Allen sono finalmente diventati genitori.

A dare la notizia è stato lo stesso Tiziano che ha postato una foto piena d’amore in cui si vede il cantante, il marito e i due meravigliosi bimbi: Margherita di 9 mesi e Andreas di 4. La coppia è alle stelle e la felicità spruzza da tutti i pori.

“Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo”, ha scritto Tiziano su Instagram, mostrandosi felice come mai prima ad ora. L’esperienza nel diventare genitori è complessa per tutti e merita attenzione e amore profondo, i sentimenti che Victor e Tiziano hanno in serbo da ormai anni, pronti per concederli ai piccoli appena arrivati nella loro casa. Il cantante non è riuscito a contenere l‘euforia di essere finalmente diventato papà, un desiderio nascosto dentro di lui da tantissimi anni e che oggi ha ufficialmente preso forma. Nella foto la famiglia, appare felice ed innamorata, quasi come se tutta quella gioia uscisse dallo schermo di un telefono e arrivasse diritto negli occhi e nel cuore di chi li guarda.

Tiziano Ferro e Victor finalmente papà: Margherita e Andreas arrivano nella loro vita portando una gioia infinita

La coppia vive a Los Angeles e si è unita in matrimonio nel 2019, una festa piena d’amore e di famiglia realizzata sia negli Stati Uniti che in Italia. Oggi finalmente però, arriva il coronamento definitivo: nella vita di questi due papà desiderosi ecco Margherita e Andreas. Una bambina di 9 mesi ed un bimbo di 4 sono entrati nella vita di Tiziano e Victor colorandola ancora di più di quanto già lo fosse.

“Vi chiediamo riservatezza”, hanno chiesto i due proprio perché è stata loro la scelta di condividere con il pubblico la foto di famiglia, ma è sempre loro la scelta di restare in riservo per proteggere e difendere con massimo impegno i loro figli e la famiglia appena creata. Ferro ha dichiarato che solo se vorranno loro da grandi, racconteranno la loro vita, ma per ora Margherita e Andreas resteranno nella riservatezza della loro casa riscaldata dall‘amore di due papà innamorati.