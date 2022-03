Uomini e Donne, la De Filippi affranta non riesce più a nasconderlo: “Sta molto male”

Uomini e Donne, la situazione tra Pinuccia e Alessandro sconvolge persino Maria De Filippi: ecco cosa ha rivelato la conduttrice a proposito della coppia

Tra Alessandro e Pinuccia, la situazione si sta complicando ogni giorno di più. Nonostante si frequentino ormai da diversi mesi, i due hanno dimostrato in parecchie occasioni di essere letteralmente l’uno l’opposto dell’altra.

Mentre Pinuccia lamenta le mancate manifestazioni d’affetto da parte di Alessandro, ed il suo non essere presente come lei vorrebbe, il 90enne continua a ribadire di non essere innamorato di lei.

Quest’oggi, di fronte all’ennesimo siparietto che vedeva protagonista la coppia, la De Filippi non è riuscita a trattenersi. Per la conduttrice, di fronte agli attacchi dell’opinionista Gianni, è stato inevitabile prendere le parti del cavaliere.

Uomini e Donne, la De Filippi affranta non si trattiene più su Alessandro: “Sta molto male”

Dopo settimane alquanto burrascose per la coppia, Pinuccia e Alessandro si sono seduti al centro studio per parlare del loro rapporto. I due, che sarebbero arrivati ad una fase di stallo, hanno deciso di far scendere un corteggiatore ed una corteggiatrice giunti in studio per fare la loro conoscenza.

Mentre Pinuccia ha deciso di rifiutare le avances del nuovo pretendente, Alessandro, di tutt’altro avviso, ha scelto di far rimanere Vincenza, più che entusiasta all’idea di conoscerla. Di fronte alla reazione di Pinuccia, che ha ammesso di essere rimasta ferita dalla decisione del cavaliere, quest’ultimo ha inaspettatamente cambiato idea.

Il 90enne, avvicinatosi alla nuova corteggiatrice, si è scusato con lei comunicandole che non sarebbero più usciti insieme quella stessa sera, in quanto lui avrebbe voluto cenare con Pinuccia. Come sottolineato da Tina Cipollari, tuttavia, la scelta del cavaliere non era altro che il risultato di una vera e propria forzatura da parte della dama.

“Se tu non lo condizionassi così tanto, lui questa sera uscirebbe con Vincenza“: questa la critica mossa dall’opinionista nei confronti di Pinuccia. Maria De Filippi, per sollevare la coppia dall’imbarazzo, ha posto loro una domanda che fino a quel momento non era mai stata avanzata: “siete innamorati?“.

Mentre la dama ha risposto senza tentennamenti di amare Alessandro, quest’ultimo ha invece ribadito con convinzione la propria posizione: “No, non sono innamorato…l’ho già detto“. Gianni Sperti, rimasto di stucco di fronte alle dichiarazioni dell’uomo, non riusciva a capacitarsi del perché Alessandro stesse ancora frequentando Pinuccia.

“Se non la ami, cosa ci sei stato a fare tutti questi mesi?“, lo ha provocato l’opinionista, il quale, di contro, ha ricevuto l’inaspettata replica di Maria De Filippi. La conduttrice, che ha più volte dimostrato di aver compreso le ragioni del cavaliere, non ha esitato a prendere le sue parti.

“Lui pensa ancora al modo in cui Pinuccia gli ha risposto al telefono“, ha spiegato la presentatrice, alludendo ad una lite che i due avevano avuto alcune settimane prima, scatenata dal mancato vaccino della dama. “Ci è rimasto molto male e ci sta ancora male“, ha proseguito la De Filippi, venendo in soccorso di un sempre più imbarazzato Alessandro.

La coppia, al termine del confronto, ha deciso di continuare a frequentarsi, ma di aprirsi anche ad eventuali altre conoscenze. A quanto pare, Alessandro e Pinuccia sono ben distanti dall’abbandonare il programma mano nella mano, come invece vorrebbe il pubblico.