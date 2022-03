Ignazio Boschetto de Il Volo lo annuncia a tutti con molto dispiacere. La notizia amara che sconvolge tutti i piani

I ragazzi de Il Volo sono tornati in tv e questa volta non sulla Rai, alla quale sono molto affezionati. Si sono esibiti in Mediaset e precisamente su Canale 5, nella scuola più famosa della televisione italiana, quella di “Amici di Maria de Filippi”.

Ignazio, Piero e Gianluca si sono esibiti sulle note di Ennio Morricone portando in studio un meraviglioso medley dedicato al grande maestro. Pubblico in subbuglio e tutti i ragazzi del talent si sono alzati per applaudirli. Un momento molto intenso che ha celebrato il talento tutto italiano.

Nella stessa giornata (essendo la trasmissione di Canale 5 registrata) i tre tenori erano ospiti a Washington all’International Peace Honors, la cerimonia che ha premiato i personaggi più innovativi a livello globale che si sono fatti anche portatori di pace, prosperità e giustizia.

Il Volo, Ignazio Boschetto e l’amara verità

Non solo belle notizie però arrivano da parte de Il Volo. I tre cantanti, infatti, sono stati costretti a cambiare ancora i loro programmi. Il riferimento è ai loro concerti, attesissimi per questa primavera.

Si tratta del tour dedicato proprio al maestro Ennio Morricone che previsto nel 2020 era stato rimandato a causa della pandemia. Purtroppo ci sono ancora degli intoppi e proprio Ignazio Boschetto lo ha comunicato ai fan sul profilo Instagram.

“Ciao a tutti, purtroppo, a causa dell’attuale situazione dovuta alla pandemia in corso, siamo dispiaciuti nell’annunciare che non saremo in grado di presentare il tour Il Volo Sings Morricone & More questa primavera, come era invece previsto” ha spiegato il cantante.

Per i fan è una vera pugnalata. Un ennesimo rinvio con la cancellazione di alcune date per via dell’indisponibilità dei siti. Non tutto è perduto però. I concerti ripartiranno, ha precisato Ignazio, a partire da settembre per un tour, lo ha definito il tenore, speciale.

Ignazio ha spiegato, ancora, che i biglietti sono sempre validi per la riprogrammazione delle date e quelle che purtroppo sono state cancellate prevedono il rimborso del biglietto. Infine un grazie a tutti per il sostegno nei suoi confronti e verso i suoi amici e colleghi.