Ambra Angiolini dopo la fine della relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, ha finalmente voltato pagina e su Instagram si mostra in compagnia di un altro uomo. Vediamo di chi si tratta

Ambra Angiolini ha attraverso un momento molto difficile per quanto riguarda la sua vita privata e in particolare quella amorosa. E’ finita al centro del gossip la sua rottura con Massimiliano Allegri, a cui era legata da circa 4 anni. La relazione tra i due sarebbe arrivata al capolinea a causa di un presunto tradimento da parte di lui.

Oltre al danno, la beffa. Dopo la rottura, Ambra si è vista consegnare da parte del programma di Canale 5, Striscia la Notizia, il tapiro d’Oro. Da lì si è scatenata la bufera. Il gesto non è stato molto apprezzato né dalla diretta interessata, né dal pubblico e da tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Spunta un nuovo uomo al fianco di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è stata uno dei personaggi di punta della televisione italiana degli anni ’90. Tutti ricordano le sue partecipazioni ad alcuni programmi tv dell’epoca e in particolare quella al programma Non è la Rai, trasmissione amatissima dal pubblico, dove lei in particolare si è fatta conoscere per il suo talento e la sua simpatia. Da lì in poi la sua carriera è decollata. Tantissime le esperienze vissute da Ambra, dalla conduzione televisiva a quella radiofonica, al canto e alla recitazione. Quest’ultimo è proprio il settore a cui la bella Ambra si è dedicata in particolar modo ed oggi è una delle attrici italiane più brave e più amate dal pubblico. L’abbiamo vista in tantissimi film per il cinema e la televisione, in particolare, tutti ricorderanno il suo film d’esordio, Saturno Contro, del grande regista Ferzan Ozpetek. Ma la sua passione più grande è sicuramente quella del teatro. Tantissimi gli spettacoli in cui è stata protagonista e proprio in questi giorni la si può andare a vedere a teatro, impegnata con lo spettacolo Il nodo.

La vita lavorativa della Angiolini va quindi a gonfie vele. Per quanto riguarda il piano sentimentale invece, l’attrice ha attraversato un periodo molto turbolento. Però adesso sembra aver voltato definitivamente pagina e su Instagram spunta una foto inaspettata con il coreografo Luca Tommasini, “Sei il mio primo e unico finto fidanzato” scrive Ambra.