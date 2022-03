Beatrice Borromeo e la passione che nessuno sa. Oltre gli impegni reali e di lavoro, la moglie di Pierre Casiraghi si distrae così

Per tutti è la “reale europea più elegante” battendo anche Kate Middleton che in fatto di fashion e buoni modi di vestire ne sa qualcosa. Una bellezza tutta italiana che si è tinta di sangue blu per via del matrimonio con l’uomo che le ha rubato il cuore e che l’ha resa mamma di due splendidi bambini. Parliamo ovviamente di Beatrice Borromeo, la moglie di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco.

Beatrice modella, giornalista e volto noto nel nostro Paese è entrata così a far parte della royal monegasca acquisendo un primato assoluto in fatto di moda che detiene e stringe con molto orgoglio.

Ha dimostrato ancora una volta il suo charme ed il suo gusto di vestire nel corso delle sfilate di Haute Couture a Parigi presenziando alla sfilata della nuova collezione di Dior e come sempre, insieme al suo Pierre, non è passata inosservata. Tutti i flash e gli sguardi erano per lei in un total white da sogno.

Beatrice Borromeo, la passione oltre la moda

Nella sua più totale riservatezza, Beatrice Borromeo nasconde tante qualità e tanti modi di fare. Proprio lei nel cuore del lockdown si è “rifugiata” in campagna e ha badato agli animali. Lo ha rivelato senza nessun problema e con molto orgoglio riscoprendo una bella e inaspettata passione.

Ma oltre a questo e alla moda, nella sua vita c’è un’altra passione che forse nessuno mai avrebbe detto. Si può scoprirla guardando il suo profilo Instagram e scorrendo tra le tante bellissime foto che lo compongono. Ce n’è una che parla chiaro e svela il passatempo tanto amato dalla bella bionda reale.

Molti potrebbero pensare che è qualcosa tipicamente da uomini ma invece lei lo fa proprio con le sue amiche. Si tratta del biliardo, un appuntamento che la rilassa e di cui non riesce a fare a meno quando si ritrova con i suoi affetti.

Lontana dai riflettori la Borromeo si trasforma: stecca in mano, luce soffusa, accanto le sue migliori amiche e via con la gara. Ovviamente sempre in pieno stile e con abiti di una certa classe, a quello lei non rinuncia mai.