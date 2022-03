Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, dopo la crisi lei torna dall’ex: il nome lascia senza fiato

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi stanno insieme da molti anni, sono una coppia innamorata e conosciuta a livello internazionale. Ma sapete che lei ha un ex molto famoso?

Si sono conosciuti nel lontano 2008 a Cannes: lei era presente per la sua trasmissione “Anno zero“ mentre lui era ospite d’eccezione. Si sono innamorati follemente e nel luglio del 2015 si sono giurati amore eterno unendosi in matrimonio. Da questo amore sono nati Stefano e Francesco che hanno arricchito la famiglia rendendola ancora più felice.

Entrambi cresciuti nel benessere: Beatrice è una modella, giornalista nata dall’amore tra Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto mentre Pierre è il terzogenito della principessa Carolina Di Monaco e Stefano Casiraghi, un uomo dal sangue blu. Il matrimonio tra Beatrice e Pierre è felice e sereno, ma come in tutte le coppie anche loro hanno vissuto i loro momenti di difficoltà. Un paio di anni fa, lui è stato sorpreso in compagnia di un’altra donna durante un momento di coccole. Anche Beatrice non è rimasta da sola ma pare che si sia lasciata andare tra le braccia del suo ex fidanzato, un volto molto comune nel mondo dello spettacolo, ovvero Lapo Elkann.

Sapete chi è l’ex di Beatrice Borromeo? Stiamo parlando di Lapo Elkann, il nipote di Gianni Agnelli

Non è stata una lunga storia d’amore tra Beatrice e Lapo, ma i due si conoscono da tanti anni e questo ha fatto sì che dopo la fine del rapporto amoroso, restassero comunque rapporti buoni e civili. Lapo è un uomo molto importante in quanto è il maggior azionista dell’Italia Indipendent Group ed oltre a questo ricopre anche un ruolo degno di nota: Lapo è membro del Consiglio di Amministrazione della Ferrari.

Pare che nel momento di crisi tra Beatrice e Pierre, lei si fosse abbandonata alla consolazione del suo ex, ma nonostante questo, tutto è poi tornato al suo posto permettendo alla famiglia Casiraghi di continuare ad essere felice, ad amarsi in modo più forte e duraturo, per affrontare le responsabilità dei figli che crescono e bisogna insegnare come stare al mondo.