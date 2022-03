Belen ed il tradimento: la donna magnetica dietro la fine della sua storia

Belen Rodriguez a ruota libera: non ha peli sulla lingua e rivela tutto. Per lei un grande amore finito per via delle corna

Belen Rodriguez in questi giorni torna a respirare. Il gossip sembra si sia leggermente allentato su di lei. Lo scoop della presunta crisi tra Totti ed Ilary le ha permesso di passare in secondo piano e questo non può che farle piacere. Sono stati mesi intensi per lei, sia dal punto di vista del lavoro che della vita privata. Prima la gravidanza bis, poi la crisi con Antonino, i rumors, le conferme, infine il riavvicinamento con Stefano De Martino.

Oggi la vediamo al timone de “Le Iene” insieme a Teo Mammuccari. Per lei un sogno che si avvera. Da sempre aveva desiderato di farlo e ora è arrivato il suo momento. Proprio nel corso della trasmissione di Davide Parenti l’argentina si è “concessa” e ha partecipato al gioco del Passaparolaccia. Al via le verità, molte davvero scomode. Da Alessia Marcuzzi agli amori della sua vita e al tradimento.

Belen: amore, tradimento e terza incomoda

La parola tradimento Belen l’ha usata più di una volta nel corso delle sue dichiarazioni ed in riferimento a due uomini della sua vita: Stefano De Martino e Marco Borriello. Se sul primo il tema delle corna è una supposizione, sul secondo c’è certezza.

Proprio Belen, infatti, alle telecamere de “Le Iene” ha detto: “È stato molto importante. C’era amore e attrazione fisica. Mi ha tradito, per ripicca anche io sul finale l’ho tradito”. Insomma dinamiche amorose e non solo nei momenti in cui la showgirl argentina viveva il suo exploit in Italia.

Lei e Borriello si erano conosciuti in Sardegna quando lei da poco era arrivata in Italia. Per loro è stato un colpo di fulmine ed un amore vissuto intensamente e durato quattro anni. Di mezzo la partecipazione di Belen a “L’Isola dei famosi”, il flirt con il compianto Rossano Rubicondi, nonostante le sue smentite, ed una serie di dinamiche che hanno portato alla fine della storia con l’ex calciatore del Milan.

Ma con chi Borriello tradì Belen? Il nome oggi non sembra vero ma tra il 2008 ed il 2009 occupò le pagine di gossip più prestigiose. Si tratta di un grande nome, di una donna l’opposto di Belen. Tratti chiari, fisico filiforme ed asciutto, riservata e grande artista conosciuta a livello internazionale: Eleonora Abbagnato.

Mentre Belen si faceva ancora notare dal gossip per il suo flirt con Fabrizio Corona, Marco Borriello era tempestato dalle indiscrezioni della liaison con l’étoile di Parigi. Lui smentì fermamente anche se oggi, a distanza di così tanto tempo, Belen ha parlato di tradimento. Belen si riferisce proprio a lei?