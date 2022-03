Carlotta Mantovan, il messaggio struggente sui social. Dopo Fabrizio Frizzi lo fa anche lei…

Carlotta Mantovan posta un messaggio sui social che colpisce profondamente i cuori dei suoi affezionati fan: dopo Fabrizio Frizzi, anche lei…

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi non condivisero solamente una passione irrefrenabile, che li portò ad unirsi in matrimonio nonostante la notevole differenza d’età, ma anche i medesimi valori ed obiettivi di vita. Una vita che il compianto conduttore ha sempre speso inseguendo un unico imperativo: provocare il sorriso e la gioia nel cuore del prossimo.

Per Frizzi, questa inclinazione alla generosità si tradusse non soltanto in un impegno costante attraverso il lavoro, ma anche in svariate attività di volontariato che il presentatore portò avanti fino agli ultimi giorni della sua vita.

Per l’ex moglie Carlotta Mantovan, seguire l’esempio di Fabrizio è stato letteralmente inevitabile. Come testimonia l’ultimo post da lei condiviso tramite Instagram, l’ex modella ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà e speranza al suo folto pubblico. Di cosa si tratta?

Una vita contrassegnata dalla dedizione e dalla generosità nei confronti del prossimo: questa, agli occhi di chi lo conosceva bene, è stata l’esistenza di Fabrizio Frizzi. Il conduttore, che è stato il vero e proprio emblema della Maratona Telethon, si è sempre dato da fare per offrire aiuto e sollievo ai più bisognosi.

Costante è stata la sua partecipazione alle iniziative benefiche organizzate dall’Associazione “Unitalsi”, assieme alla quale ha intrapreso anche dei viaggi diretti a Lourdes. Carlotta Mantovan, compagna di vita del conduttore, non ha potuto far altro che seguire il suo encomiabile esempio.

Tramite l’ultimo post apparso su Instagram, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha spronato i suoi numerosi fan a compiere un atto di beneficenza. Si tratta, nello specifico, della possibilità di contribuire al progetto dell’Associazione “CasAmica”, attraverso libere donazioni.

La somma, che dovrà essere raccolta nel periodo tra il 27 febbraio e il 13 marzo, servirà a potenziare l’attività di assistenza da parte dell’Associazione. In particolare, il denaro servirà a permettere alla giovanissima Anna di curarsi al fianco della propria famiglia, dalla quale si trova attualmente separata per ragioni di assistenza medica.

Un gesto davvero lodevole, quello della Mantovan, che è solita sottoporre questioni di tal genere ai suoi followers. Come si evince dai commenti, la risposta del popolo del web è stata più che positiva.