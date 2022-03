Charlene di Monaco, inaspettate rivelazioni dalla clinica: novità sbalorditiva

Dopo mesi in cui le sue condizioni hanno catalizzato l’attenzione globale, Charlene di Monaco rompe il silenzio: si tratta della primissima volta da quando è ricoverata.

Ansia, fughe di notizie e costanti indiscrezioni allarmanti. La figura di Charlene di Monaco nell’ultimo anno è stata al centro del ciclone da quando ha trascorso un lungo periodo in Africa a causa di una misteriosa malattia che l’ha portata lo scorso novembre al ricovero in una clinica specializzata nella cura delle dipendenze, situata in Svizzera.

Settimana dopo settimana si sono diffuse le più svariate ipotesi su quello che le sta accadendo: dallo scenario che la vede colpita da una grave infezione a causa di un intervento chirurgico andato male, a quello secondo cui avrebbe la Sindrome di Rebecca, forma di gelosia retroattiva ossessiva.

Accanto ai suoi problemi di salute, secondo alcuni rumors si aggiungerebbero i problemi che da tempo accompagnano il suo matrimonio con Alberto. Tra le pressioni dettate dalla vita reale e presunti tradimenti, non è mancata una presunta crisi coniugale. Tuttavia il principe monegasco le è stato molto vicino in questo delicato periodo.

Ricoverata in Svizzera, a inasprire la situazione il lungo tempo trascorso lontano dai suoi gemellini che hanno potuto farle visita, ma che stanno soffrendo molto per questa lontananza. A occuparsi di loro in questo periodo la zia Carolina di Monaco da sempre sembra in antagonismo con Charlene.

Charlene di Monaco: rompe il silenzio dopo mesi

Dopo molto tempo e il periodo intricato, tra problemi di salute e matrimoniali, Charlene ha rotto il silenzio.

In questo momento di difficoltà arrivano parole di gratitudine nei confronti di Blitz, manga che la vede protagonista nella sua sesta edizione. Un ringraziamento ufficiale con cui ha espresso la sua felicità per questa partecipazione nelle vesti di eroina. Si tratta di una creazione francese e giapponese realizzata da Garry Kasparov e disegnata da Daitaro Nishihara.

Si tratta della sua prima dichiarazione pubblica da quando è ricoverata: un ringraziamento speciale che non ha nulla a che fare con il marito. Quest’ultimo sembra che stia sostenendo costi pari all’incirca 130.000 euro settimanali per la clinica dove si trova e che abbia affiatato una villa nei pressi della struttura per poterle fare visita più spesso.