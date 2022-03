L’attrice ha deciso d pubblicare uno scatto di lei riflessa allo specchio, la domanda sorge spontanea: meglio quella di destra o sinistra? I fan sono tutti d’accordo.

Chi non si ricorda una giovanissima Cristiana Capotondi debuttare appena 13enne negli spot del Tegolino della Mulino Bianco e per il Maxibon Motta? Poco dopo arriva la partecipazione nella miniserie “Amico mio” del 1993 accanto a dei poco conosciuti Claudia Pandolfi e Pierfrancesco Favino.

Il successo per lei arriva prestissimo tanto che sono decine le pellicole cinematografiche e televisive a cui prende parte. Forse una delle più note è quella con Nicolas Vaporidis “Come tu mi vuoi” nei panni di una secchiona pronta a cambiare il suo aspetto sciatto per il ragazzo di cui si innamora.

Proprio con quest’attore ha avuto una lunga relazione, anche se dal 2006 l’artista ha annunciato il suo fidanzamento con il conduttore Andrea Pezzi. Nonostante il passare degli anni la sua bellezza tende a non sfiorire affatto, anzi, come possiamo vedere nell’ultimo scatto che ha pubblicato, sembra ancora una ragazzina.

Cristiana Capotondi manda in estasi, meglio destra o sinistra?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana (@cristianacapotondi)

L’ultimo scatto Instagram pubblicato arriva dalla macchina fotografica di Yuma Migliaccio che l’ha immortalata allo specchio appoggiata con il viso in modo che se ne crei un doppio riflesso simmetrico ma non uguale a se stesso.

“La mia parte destra e la mia parte sinistra in una foto sola. Sono così diverse… Quando cerco di renderle uguali con il trucco non mi riconosco mai. Grazie @yumamigliaccio per la mise ensemble 🙏🏻”.

Sembra una similitudine del nostro carattere che nonostante faccia parte di noi è diverso a seconda delle circostanze e ci caratterizza in mille modi con sfaccettature a tratti incomprensibili. Come spiega lei nelle stories, la foto arriva direttamente dal backstage dello spot della Lancia: “Ci sono due me che si rincorrono. Voglio liberarmi degli stereotipi, penso che ogni donna punti a questo!“.

Lo scatto in bianco e nero con lei vestita con solo un abito a spallina sottile di Alberta Ferretti che scopre la spalle ed il décolleté, ben si sposa con il trucco leggero che le regala freschezza e armoniosità complessiva.

I fan alla vista della foto non hanno esitato un attimo a commentare estasiati che non ci sono differenze estreme tra un lato e l’altro del suo viso. Cristiana è un incanto da ogni angolazione la si guardi:

“Sembra Liz Taylor in questa foto🧡”, “Cara cristiana oltre che una bravissima attrice… Sei di una semplicità devastante 😍”, “Sei come il vino…sempre più bella 😍”, “La destra, nello specchio, è più dolce, la sinistra più dura 😘”.