Uno shooting infuocato per Caterina Balivo la rende la regina della nuova Premiere italiana. Il sogno dei suoi fan diventa realtà. E’ lei la nuova Cat Woman.

La Premiere indetta per il nuovo capitolo del Cavaliere Oscuro, “The Batman“, interpretato dalla star internazionale di origini britanniche, Robert Pattinson, ha steso il suo Red Carpet in onore, questa volta, di una presenza tutta italiana. La Capitale si è tinta di rosso all’arrivo della conduttrice partenopea, Caterina Balivo, riservando sul finale una sorpresa indimenticabile ai suoi fan.

“Prima ho mangiato la lasagna per onorare questo Martedì Grasso e ora la prima“, aveva annunciato con grande enfasi al suo pubblico in rete l’ex modella nella serata di ieri, 2 marzo. “Come sarà? Vi farò sapere“, ha poi aggiunto sul finale. La giudice de “Il Cantante Mascherato” ha dunque preferito lasciare il giusto quantitativo di suspence, ai suoi spettatori, prima di entrare memorabilmente in scena.

“Effetto Cat Woman” Caterina Balivo la posa rovente, a testa in giù diventa virale – FOTO

