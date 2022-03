Eva Padlock, prima twerka e poi solleva la gamba: il VIDEO è da infarto

Eva Padlock da’ fondo a tutto il suo fascino esplosivo, il lungo abito non contiene per nulla le sue forme: un balletto indimenticabile

Il capolavoro di sensualità rappresentato da Eva Padlock lascia sempre senza parole. La modella spagnola, classe 1984, è una delle donne più seducenti sul web negli ultimi tempi. Il suo profilo Instagram è costantemente preso d’assalto dagli ammiratori, le cui coronarie sono messe a rischio ad ogni nuovo post.

Eva è diventata famosissima anche nel nostro paese, qualche anno fa, quando si è fatta notare come ombrellina della MotoGP. La sua fisicità prorompente era una delle attrazioni principali nel paddock e sulla griglia di partenza.

Un fascino così non poteva certo passare inosservato e da allora i suoi followers su Instagram si sono moltiplicati a dismisura. Oggi, ne ha quasi due milioni. Una cifra persino riduttiva, se pensiamo a quanto la sua eleganza e le sue forme incontenibili siano sublimi.

Indossatrice di lingerie intima e costumi, Eva non perde occasione per mettere il mostra la perfezione delle sue curve. L’appuntamento sul suo profilo social è ormai diventato imperdibile per gli appassionati, che vanno in visibilio ogni volta.

Eva Padlock, movenze sinuose e da cardiopalma di fronte alla finestra: lo spacco vertiginoso lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Eva non si limita soltanto a scatti da capogiro, ma, spesso, ci mette quel qualcosa in più. Non è raro vederla all’opera con dei brevi video, che rappresentano delle autentiche opere d’arte. Le sue movenze armoniose e sensuali sortiscono sempre lo stesso effetto sui fan, che immediatamente accorrono a depositare sulla sua bacheca like e commenti entusiasti.

Nell’ultimo video, Eva si mette davanti alla finestra, con un lungo abito pailettato, che incornicia alla perfezione la sua silhouette slanciata e prorompente. Offrendo ai nostri occhi una ‘discesa’ letteralmente da infarto, in cui possiamo ammirare il suo lato B esagerato.

Non è finita qui. Eva risale e solleva la gamba, che viene fuori dallo spacco clamoroso dell’abito. Girandosi infine frontalmente e facendoci ammirare da posizione privilegiata anche la sua scollatura. Da qualsiasi prospettiva la si guardi, il risultato non cambia. Il fascino è quello di una dea, davvero sublime.