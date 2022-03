In scena all’ “Artemio Franchi” la seconda gara di andata della semifinale di Coppa Italia: in campo Fiorentina e Juventus.

Dopo il pareggio nella prima semifinale di Coppa Italia tra Milan ed Inter, questa sera si sono affrontate all’Artemio Franchi le due storiche rivali: Fiorentina e Juventus.

Scontro che riaccende delle rivalità mai assopite. O che per meglio dire si sono ancor più acuite ultimamente, con il passaggio di Dusan Vlahovic tra le fila bianconere.

Questa sera non si tratta di una partita come le altre ma c’è in gioco il passaggio del turno per accedere alla finale di Roma.

La vincente tra Fiorentina e Juventus, in base ai risultati delle gare di andata e ritorno, sfiderà Milan o Inter. La semifinale tra le due milanesi è finita sul risultato dello 0-0 dunque è tutto da decidere nella gara di ritorno.

Al 25′ arriva la prima vera occasione del match per la Fiorentina: 25′ azione di Ikonè che si fa 50 metri palla al piede, entra in area e calcia a a fil di palo.

Dopo soli 3′ Milenkovic salva i viola: Locatelli lancia subito in avanti per la corsa di Kean ma il portiere lo anticipa in maniera provvidenziale.

Al 36′ Torreira calcia dai 30 metri ma la palla va alta sopra la traversa della porta difesa da Perin.

Ma il gol che regala la vittoria alla Juventus arriva al 91′ con un clamoroso autogol di Venuti su un cross teso di Cuadrado che gli impatta addosso e finisce in rete.

Rimane l’amarezza per la Viola che con questo clamoroso autogol consegna la vittoria alla Juventus che ipoteca così la qualificazione. Sarà tutto da decidere nella gara di ritorno che si disputerà giovedì 21 aprile all’Allianz Stadium.

Fiorentina-Juventus: le pagelle e il tabellino della partita

Fiorentina Juventus 0-1

RETI: 90’+1′ aut. Venuti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Biraghi 5.5, Milenkovic 6.5, Igor 6, Odriozola 5.5(46′ Venuti 4.5); Bonaventura 6.5, Torreira 6, Castrovilli 6.5; Saponara 6(65′ Sottil 6), Piatek 5.5 (65′ Cabral 6), Ikone 6.5. All. Italiano. A disp. Dragowski, Rosati, Callejon, Maleh, Terzic, Nico Gonzalez, Duncan, Amrabat, Frison.

Juventus (3-5-2): Perin 6.5; Danilo 6, De Ligt 6, De Sciglio 6; Aké 5.5(46′ Cuadrado 7), Locatelli 6.5, Arthur 6, Rabiot 5.5, Pellegrini 5.5; Kean 5.5(59′ Morata 6), Vlahovic 5. All. Allegri. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Miretti, Stramaccioni, Soulé.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata