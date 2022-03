“Mi fa male vederti con lei” Gianluca Ginoble pubblica uno scatto misterioso, la FOTO che ha sconvolto tutti

Il cantante de “Il Volo” Gianluca Ginoble, è davvero amato da moltissime delle suo sostenitrici. La star, oltre ad avere un inestimabile talento, è davvero molto affascinante

Gianluca Ginoble, ha davvero catturato i cuori di migliaia di fan. Il giovane cantante, nelle ultime ore pubblica uno scatto davvero curioso. Le followers di Ginoble, non resistono e decidono di postare diversi commenti volti a mostrare la grandissima ammirazione nei suoi confronti.

Il profilo social di Gianluca Ginoble, attualmente conta 671MILA seguaci. Il cantante, si diverte a pubblicare tutte le attività che svolge durante la giornata. Tra i tanti contenuti postati, emergono delle curiose foto insieme alla sua nuova fiamma. La coppia sembrerebbe essere davvero molto affiatata. Nelle ultime ore, un post sconvolge tutti i fan.

Gianluca Ginoble, un brindisi davvero misterioso…

Lo sguardo seducente del cantante, non passa di certo inosservato; dopo la pubblicazione del post, le sostenitrici impazziscono e sull’account social di Gianluca, arriva il boom di like e commenti. La foto mostrerebbe il famoso Ginoble, con un bicchiere di vino bianco in mano. Ciò che colpisce particolarmente è il suo seducente sguardo, rivolto verso l’obiettivo della fotocamera. Chi avrà scattato la foto al famoso Ginoble?

Secondo le ultime indiscrezioni, la star sembrerebbe esser felicemente fidanzato con una giovane fashion designer di nome Eleonora Venturini. Il profilo social della ragazza, con circa 21MILA followers, mostra la sua grande bellezza e le molteplici attività da lei svolte. Inoltre, lei e Gianluca, pubblicano frequentemente davvero molti scatti, dimostrando cosi tutto l’amore e l’ammirazione che provano reciprocamente. Le fan del giovane Ginoble, pubblicano i loro commenti sotto il nuovo post del cantante: “Sguardo accattivante”; “Sono troppo innamorata di te”; “Occhi magnetici”; “Ti amo”…

Tuttavia, tra i tanti pareri positivi, ne emerge qualcuno che mostrerebbe un pò di delusione circa la nuova relazione sentimentale intrapresa dall’ambito cantante: “Mi fa male vederti con lei, le mie parole non bastano per spiegare cosa sto provando in questo momento. Il dolore è grande perché tu lo sai cosa provo per te, io sono sempre con te, ricordatelo”. Un commento che desterebbe davvero molta curiosità, vista la grande tristezza provata da questo stravagante account. Si tratta di un amore platonico da parte di una fan o qualcosa che alluderebbe ad altro?