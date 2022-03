Giorgia Palmas, l’amatissima ex velina pronta a stupire nella sua ultima foto. Appare più magnetica che mai.

Un trionfo di commenti esplosivi quelli ricevuti da Giorgia Palmas, la bellissima ex velina ed oggi amata conduttrice sulle reti Mediaset. In questo periodo la vediamo meno in televisione, un’occasione per occuparsi in rete circa la promozione dei più celebri brand direttamente sui social.

L’abbiamo lasciata settimana scorsa durante le sue vacanze sulla neve dove insieme alla famiglia e ad un gruppo di amici ha dato origine a scatti bellissimi e che sprigionavano tante emozioni. I fans – che la sostengono sin dagli esordi in TV – si sono fatti trasportare dall’affetto sprigionato da queste foto che immortalavano in tutta la loro bellezza dei momenti familiari.

Giorgia Palmas, da super mamma a femme fatale di botto: scollatura senza fine

