Nel secondo giorno della guerra Russia-Ucraina, tutti sono in pericolo e proprio durante l’attacco all’asilo di Okhtyrka una piccola bambina è stata coinvolta.

La guerra non fa sconti a nessuno, provocando danni anche all‘asilo in Ucraina dove un razzo con bombe a grappolo ha colpito la piccola Alisa, un’ingenua fanciulla di quasi 8 anni. La notizia che rattrista tutti riguarda lei ed altri 16 bimbi morti in solo quattro giorni. Un’informazione che non dovrebbe mai arrivare all’orecchio di nessuno.

Sono oltre 300mila gli abitanti fuggiti dall’Ucraina e accolti in Europa, molte famiglie con bambini piccolissimi terrorizzati da quanto sta accadendo nel loro paese hanno provato a mettere a riparo i propri figli, ma non a tutti è stato possibile. La piccola Alisa purtroppo non è riuscita a salvarsi, è stata uccisa dalle bombe. Arrivata in ospedale sabato 26 Febbraio, nonostante i medici in pronto soccorso, la piccola era già morta. Una vita interrotta ingiustamente a causa delle scelte di coloro che non ci rimettono il proprio corpo. Le bombe che hanno tolto la vita ad Alisa, sono tra l’altro proibite dalla convenzione delle Nazioni Unite nel 2008, una proibizione che la Russia e l’Ucraina non hanno rispettato.

L’auto con la quale Alisa è arrivata in ospedale, con la speranza di poter ricevere aiuto e salvarla, è stata anch’essa colpita da un gruppo di sabotaggio russo. All’interno della macchina, vi erano il fratello e la sorella che sono stati di corsa portati in ospedale.

Per le Nazioni Unite sono oltre 304 bambini feriti e sette morti anche se la Commissaria Onu ha dichiarato che secondo lei il numero di bimbi coinvolti è molto più alto di quello che viene scritto. Alisa frequentava la scuola elementare a Kiev, era una bambina felice e con tutta la vita davanti. La guerra ancora in atto, non sta risparmiando nessuno e coinvolge anche queste povere anime che sono ancora all’inizio della propria vita. Il popolo italiano si unisce al dolore della famiglia della piccola Alisa e di tutte quelle a cui è stato ingiustamente ucciso il proprio figlio.