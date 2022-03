Schietta, simpatica e travolgente Ilary Blasi è stata confermata per condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Su Instagram è proprio lei a rendere pubblico tra le storie, le prove per il promo da realizzare.

Arriverà su canale 5 dopo la fine del Grande Fratello Vip, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi che vedrà di nuovo alla conduzione Ilary mentre per l’inviato che si collegherà con lo studio in ogni puntata, ancora nessuna ufficialità anche se alcuni nomi sono saltati all’orecchio del web.

La conduttrice proprio poco fa, ha postato sulla sua pagina Instagram alcuni video che la vedono alle prese con le prove per il promo da registrare in attesa dell’inizio di questa nuova avventura. Tra i nomi più quotati in merito all’inviato pare ci sia quello di Alvin che ritornerà in Honduras. L’anno scorso Massimiliano Rosolino ha ottenuto un eccellente riscontro dal pubblico ma nonostante questo, la produzione ha deciso di non riconfermare il nuotatore e di coinvolgere nel progetto di nuovo Alvin. Anche Alvise Rigo, il ballerino noto grazie al programma “Ballando con le stelle”, era tra i nomi segnalati ma nonostante i diversi provini, non è riuscito a convincere fino in fondo la produzione.

A lavoro per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi conferma il suo ruolo di conduttrice e inizia a preparare il promo su canale 5

La nuova edizione dell’Isola approderà su canale 5 a metà marzo ed in studio con Ilary ci saranno come sempre due opinionisti per commentare i naufraghi/concorrenti. I nomi non sono nuovi per il programma: stiamo parlando di Nicola Savino che è stato il conduttore proprio dell’Isola e Vladimir Luxuria che ha in passato svolto il ruolo dell’inviata.

Il cast dell’Isola dei Famosi è ancora in costruzione: tra i nomi dei possibili naufraghi che partiranno per questa avventura c’è quello di Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo che probabilmente parteciperanno come concorrente unico, come pare faranno Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Come naufraghi che si presenteranno come singoli spunta il nome di Floriana Secondi e Ilona-Staller Cicciolina. Non manca ormai tantissimo all’inizio di questa nuova edizione, dopo la finale del GF Vip, che andrà in onda il 14 Marzo, tenetevi pronti per rivivere le avventure dei naufraghi più famosi d’Italia.