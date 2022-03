“Crossraods- Al fianco delle Donne”, è un progetto di Giorgio Armani. Tra le protagoniste che hanno preso parte a questo lavoro, la meravigliosa Kasia Smutniak.

Kasia è un’attrice molto amata dal pubblico italiano, sono diversi i ruoli in cui l’abbiamo apprezzata: uno tra tanti, la misteriosa e introspettiva psicologa Eva in Perfetti Sconosciuti. In questi giorni Kasia è stata presente alla Fashion Week di Milano durante la sfilata Armani, dove ha sfoggiato un elegantissimo trench nero.

“Esiste solo un incomparabile e indiscutibile Giorgio Armani“ ha scritto l’attrice sul suo Instagram, ringraziando lo stilista per la capacità nell’esprimere il meglio considerando sempre tutto quello che ci circonda. Kasia è arrivata alla sfilata con un trench nero che anche per questa primavera 2022 si conferma un must have nel guardaroba di una donna. Un modello extra-long che il fisico dell’attrice ha indossato rendendogli a pieno giustizia. Tra i mille scatti dei fotografi, è risaltata agli occhi l’eleganza e la classe della Smutniak che con la sua solita semplicità è riuscita a conquistarsi l’attenzione di tutti.

Kasia Smutniak indossa un trench di Giorgio Armani: il capo è un classico del guardaroba di una donna per l’arrivo della primavera 2022

La stima che Kasia nutre per Giorgio Armani è stata più volte espressa pubblicamente a gran voce: l’attrice si è unita all’iniziativa dello stilista che ha optato per una sfilata senza musica come forma di rispetto per quello che sta accadendo in Ucraina. La scelta di Armani ha fatto rumore sui social, molti hanno apprezzato il gesto dello stilista che anche se impegnato in un lavoro intenso e preparato da mesi, ci ha tenuto a far sentire la sua vicinanza ad un popolo che in questo momento sta soffrendo molto.

Kasia sta in questo periodo vivendo una parte serena della sua vita: è diventata dopo 8 anni di relazione, la moglie di Domenico Procacci. I due si sono uniti in matrimonio in una villa che anni fa Kasia acquistò insieme al suo Pietro Taricone, un luogo quindi molto importante e delicato nella vita dell’attrice. Questo gesto ha voluto significare che, nonostante la vita deve necessariamente andare avanti, Pietro è sempre e comunque parte della sua vita.