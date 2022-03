Loredana Lecciso rispolvera la memoria del telefono, spunta un VIDEO amarcord del 2005. Furore ai massimi livelli

La showgirl su Instagram ha pubblicato un video di quando lei era Velina nel programma di Antonio Ricci, fan senza parole per questo tuffo nei ricordi.

Se adesso lei è la perfetta mogliettina di Al Bano, sempre molto composta e attenta a quello che viene pubblicato sui media, forse vi dimenticate che non moltissimi anni fa Loredana Lecciso era una della Veline più amate di “Striscia la Notizia”. Si muoveva con grazie e disinvoltura sul balcone del programma di Canale 5 assieme alla sorella gemella Raffaella e dava scalpore per le sue curve mozzafiato e le gambe vertiginose e snelle.

Spesso il tg satirico ripropone spaccati di questo duo così particolare che tante volte ha fatto discutere e sparlare per la sua forte impronte erotica. Stavolta però è stata proprio la Lecciso ad anticipare i tempi e tirare fuori dal cilindro un altro video amarcord dello stesso periodo in cui però era conduttrice. Occhi puntati solo su di lei, lo vediamo e commentiamo insieme?

Loredana Lecciso Velina a “Striscia”, la risposta di Al Bano

Nel video condiviso dalla bella mogliettina di Al Bano la si vede fare il suo ingresso trionfale in studio camminando per il corridoio che conduce fino al bancone dove ad accoglierla c’era il comico Pino Insegno, suo fedele collega dell’epoca.

Lei con gamba felina e passi ampi e veloci arriva davanti le telecamere con una piroetta che termina poi tra le braccia di Pino e alzata di gamba al cielo. Abito nero cortissimo con gonna sfrangiata e attillatissimo sul punto vita minuto ed il seno generoso.

Impossibile non notarne le gambe lunghe e toniche, un sogno ad occhi aperti che ha regalato grandi turbe mentali a milioni di telespettatori seduti a casa ad ammirarla. Correva l’anno 2005 e lei era conduttrice, un passo avanti nella sua carriera dopo l’epoca in cui proprio lì era una delle Veline più acclamate.

Il compagno che cosa ha commentato? Nulla, non c’è nessun messaggio per lei, solo quello della figlia Jasmine fa capolino tra tutti quelli ricevuti in poche ore. La figlia amata scrive “Icona” e la madre, orgogliosa, risponde con un laconico “😂❤️”.