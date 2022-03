Maria Chiara Giannetta, cosa c’è davvero tra l’attrice ed il collega Maurizio Lastrico? La risposta del comico è più che esaustiva

Al fianco di Amadeus durante la scorsa edizione del Festival di Sanremo, Maria Chiara Giannetta ha dato prova di essere non solo un’attrice talentuosa, ma una vera e propria artista a tutto tondo. Abilissima nel destreggiarsi tra la conduzione e l’intrattenimento, la capitana di “Don Matteo” è stata la vera rivelazione dell’Ariston.

Durante la puntata di venerdì 4 febbraio, oltre a Maria Chiara Giannetta, sul palco di Sanremo è intervenuto il suo collega ed amico Maurizio Lastrico. I due, che hanno dimostrato il loro affiatamento nel corso dello sketch proposto in coppia, sono stati acclamati da tutto il pubblico in sala.

Di fronte all’innegabile sintonia trapelata sul palco dell’Ariston, agli utenti è sorta spontanea una domanda: cosa c’è davvero tra la Giannetta e Lastrico? È stato proprio l’attore, di recente, a fare chiarezza sulla natura del rapporto con la bellissima collega.

Maria Chiara Giannetta, la verità sul rapporto con Maurizio Lastrico: “c’è qualcosa di speciale”

Il loro incontro avvenne nel 2018 sul set della fiction più amata di Rai 1, “Don Matteo”. Maria Chiara Giannetta, subentrata a Simone Montedoro nei panni della “capitana”, è stata una vera e propria rivelazione per gli affezionati della serie televisiva con Terence Hill.

Durante le riprese, la Giannetta ha avuto modo di legarsi al collega Maurizio Lastrico, che in “Don Matteo” interpreta il personaggio del pm Marco Nardi. I due, che hanno presenziato anche ad una puntata del Festival di Sanremo, sono stati i protagonisti di uno sketch che ha davvero ipnotizzato il pubblico dell’Ariston.

Ma cosa c’è davvero tra l’attrice ed il collega? A rispondere alla domanda è stato proprio Maurizio Lastrico, nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Dipiù. “Tra noi c’è qualcosa di speciale che non ha un nome preciso. Sono fortunato ad averla incontrata“: queste le parole del comico, che non ha fatto trapelare nulla di più specifico in merito al rapporto con la collega.

Di certo, la complicità che li lega è sotto gli occhi di tutti. Che Maria Chiara e Maurizio stiano nascondendo una liaison che va ben oltre la sfera sentimentale? Al momento, nessuna ipotesi è stata confermata dai diretti interessati.

