Nelle ultime ore, emergono delle foto che vedono la celebrity Marica Pellegrinelli in compagnia della sua nuova fiamma

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, è stata recentemente paparazzata con la sua nuova fiamma. La storia d’amore tra Eros e Marica, è iniziata nel maggio 2009, dopodiché si sono sposati nel 2014. Dal loro grande amore sono nati due figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

La loro storia d’amore, è terminata nel 2019. In base alle dichiarazioni fatte dalla Pellegrinelli, i motivi della rottura riguarderebbero la solitudine provocata alla donna, per i diversi impegni lavorativi del marito. Sul settimanale “F”, la modella ha cosi dichiarato: “Ero sempre sola con i bambini”. Ultimamente, la bella Marica, si mostra nuovamente innamorata, scopriamo insieme la sua nuova fiamma.

Marica Pellegrinelli, la nuova fiamma della celebrity

Secondo le ultime foto pubblicate sul magazine “Diva & Donna”, la bellissima modella pare abbia trovato il nuovo amore, si tratta di William Djoko, di anni 37 e deejay attualmente molto ambito. I due, pare si siano incontrati per la prima volta ad Ibiza la scorsa estate e che da allora abbiano iniziato a frequentarsi, coltivando fino ad oggi la loro segreta relazione sentimentale. Recentemente, William e Marica, sono stati fotografati a passeggio per Milano insieme ai figli della modella. Nonostante la non ufficialità della loro nuova relazione, il deejay Djoko e la modella Pellegrinelli, si mostrano affiatati, felici e molto complici. Insomma, le foto mostrate sul settimanale, parlano molto chiaro.

Dopo la fine del matrimonio con il cantante Ramazzotti, molti sono stati i flirt attribuiti alla celebrity, come quello con l’imprenditore Charley Vezza (una relazione avvenuta presumibilmente subito dopo la rottura con Eros) fino ad arrivare alla relazione con il famoso calciatore italiano Marco Borriello. Tuttavia, la Pellegrinelli non si è mai esposta a riguardo, decidendo cosi di non dare molta considerazione ai diversi rumors. Fino ad oggi, l’attrice bergamasca risulterebbe essere rimasta single.

Il nuovo amore sbocciato tra Marica Pellegrinelli e William Djoko, stupisce tutti i fan della showgirl. La notizia spaziante, non lascia di certo i sostenitori della donna inosservati, il matrimonio con il cantante Ramazzotti, pare sia ormai un ricordo molto lontano.