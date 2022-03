Martina Colombari senza veli nel backstage di un nuovo progetto teatrale: irriconoscibile. Che fine hanno fatto i capelli? – FOTO

La showgirl sta per tornare a teatro assieme al collega Corrado Tedeschi, è stata lei stessa a dare l’annuncio sui social emozionando non pochi follower.

La conosciamo tutti per essere la moglie di Billy Costacurta con cui si è sposata nel 2004 e per aver vinto nel 1991 il concorso di “Miss Italia”. La nativa di Riccione classe 1975 negli anni ha però allargato anche il suo curriculum professionale partecipando a moltissime pellicole televisive e cinematografiche come “Abbronzatissimi”, “Paparazzi, “Carabinieri”, “Un medico in famiglia 3”, “I Cesaroni”, “VIP”, “Don Matteo 7” e molto altro.

Martina Colombari è tra le showgirl più amate di sempre per la sua enorme autoironia e la bellezza mozzafiato che la contraddistingue da sempre ma che proprio in questi anni di maturità è ancora più accentuata.

Attivissima sui social, ieri ha comunicato ai fan di aver ricominciato ad esibirsi a teatro con un progetto in cui crede molto. La foto pubblicata per comunicare la notizia è decisamente atipica per lei, vediamola.

Martina Colombari spiazza tutti, cosa le è successo?

La Colombari annuncia su Instagram che ha ripreso ad esibirsi a teatro accanto a Corrado Tedeschi nello spettacolo ‘Montagne russe’ e lo comunica con questo messaggio estasiato e pieno di aspettative:

“Cara Juliette…ora tocca a te…Felice ed emozionata. Pronta a tornare su quel magico palcoscenico, e grata per questa opportunità. E grazie al pubblico, perché senza dì voi tutto questo non esisterebbe. W IL TEATRO!”.

Lo annuncia di fronte allo specchio del camerino in cui la stanno preparando con trucco e parrucco accurato per rispondere alle luci sceniche molto forti. Fondotinta marcato e rossetto acceso, Martina indossa anche una retina color carne che le raccoglie i capelli biondi per permettere di indossare la parrucca che caratterizza la sua protagonista.

Il debutto per lei con questa commedia del francese Éric Assous è avvenuto nel 2019 ma presto bloccato per via dell’emergenza Covid.

Intervistata proprio alla prima dello spettacolo la showgirl aveva spiegato che “Montagne russe’ è un testo teatrale che ha commissionato Alain Delon 15 anni fa all’autore Eric Assous, chiedendogli di scrivere un testo che parlasse di legami famigliari spesso contrastati. Diciamo che in quel testo non si parla solo di legami famigliari, ma di tutte quelle dinamiche che avvengono fra un uomo e una donna (…)”.

Un’opera che emoziona molto Martina e che ha stregato anche i fan che sono corsi a teatro per assisterla e darle sostegno. Intanto anche su Instagram sono esplosi nei messaggi di incoraggiamento però: il tifo è alle stelle, tutto è pronto per ricominciare.