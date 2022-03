L’influencer per la MFW ha scelto di indossare uno dei suoi stilisti preferiti che l’ha battezzata come propria musa con un outfit sensualissimo.

Lei è uno dei numerosi volti lanciati da Maria De Filippi nella trasmissione “Uomini e Donne”. Era infatti scesa come corteggiatrice di Andrea Zelletta con il quale è ancora felicemente fidanzata ed ha appena comprato casa nuova.

Natalia Paragoni nonostante la giovane età, ha una brillante carriera come modella super avviata ed è richiestissima in numerosi jet set nazionali come volto e testimonial di campagne beauty e moda. Ovviamente immancabile la sua presenza anche alla recente MFW dove ha sfilato con alcuni degli abiti più belli delle collezioni presentate.

La nativa di Sondrio classe 1997 ha però decretato il suo look più bello con un carosello di foto tutte da vedere e che raccontano la sua meravigliosa luce naturale.

Natalia Paragoni fa innamorare, pancino scoperto e una silhouette che stende

“Pazzesca ❤️🔥”, “Senza parole…La più bella❤️❤️”, “Sei di una freschezza indescrivibile, emani tanta luminosità alla massima potenza”, “In queste foto sei di una bellezza disarmante❤️”, “L’outfit che mi è piaciuto di più e tu lo indossi divinamente 🔥”.

Questi sono alcuni dei commenti estasiati dei follower che in oltre 18mila hanno voluto rivolgere alla modella un messaggio carico di estasi. L’ultimo carosello di foto che lei ha pubblicato nel feed della sua pagina Instagram ha letteralmente fatto esplodere il web.

Indossa ancora una volta un completo due pezzi dello stilista Ermanno Scervino completamente di pizzo nero lavorato composto da top a fascia con scollatura all’americana legato al collo come un collarino. La gonna invece è un lungo drappeggio di tessuto che cade quasi fino ai piedi ma che si apre malizioso con due ampi spacchi sulle cosce.

Natalia mostra con disinvoltura le gambe ed il pancino scoperto nella serie si catti che la immortalano in questa sua immagine solo apparentemente angelica. Infatti qui, trasparenze e merletti, svelano una sfumatura molto più seducente e maliziosa che ben si scosta dall’immagine celestiale a cui siamo abituati di lei.