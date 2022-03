“Non ci sono abituata”. Nunzia De Girolamo e la confessione davanti allo specchio: sempre bellissima – VIDEO

Nunzia De Girolamo. Da ex ministra del Governo Letta a conduttrice televisiva sulla rete ammiraglia della RAI. Anche sul web è una pioggia di consensi

Sicuramente il modo di dire che è più facilmente associabile alla figura di Nunzia De Girolamo è “mai dire mai”. Nata il 10 ottobre 1975 sotto il segno della Bilancia a Benevento, la sua carriera iniziale l’ha portata a ricoprire ruoli di prestigio della politica italiana.

È stata, infatti, deputata per due legislature e successivamente ha ricoperto la carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali durante il governo Letta. Di certo non poteva aspettarsi che il suo futuro l’avrebbe portata a diventare volto di spicco del piccolo schermo. Dopo essere stata opinionista al programma di La7 “Non è l’arena” (sotto la conduzione di Massimo Giletti) ed essersi cimentata come provetta danzatrice nel famoso talent show condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle” (allenata dal professionista Raimondo Todaro), è stata la volta di un progetto tutto suo. Di cosa si tratta?

Nunzia De Girolamo: su Instagram svela cosa proprio non le va giù

Dopo essere stata ospite e opinionista in vari talk show come “La vita in diretta”, “Stasera Italia” e “Piazzapulita”, Nunzia De Girolamo dal 2021 ha preso le redini di un programma dal simile format dal titolo “Ciao maschio”.

In dodici puntate esplora l’universo maschile dialogando, di volta in volta, con tre nuovi ospiti. Il successo della prima stagione ha decretato una successiva avventura iniziata il 12 Febbraio. L’anno scorso era affiancata dal personaggio rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, Drusilla Foer; nel 2022 è la volta del duo di superbe drag queen, le Karma B.

Nunzia De Girolamo accoglie i suoi ospiti ogni sabato in seconda serata dallo studio 3 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Proprio la capitale è diventata la città in cui ha costruito il suo nido.

É lì che vive con il marito, l’ex Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia e la loro unica figlia, la piccola Gea, nata nel 2012.

Felicissima e raggiante della sua sistemazione, Nunzia De Girolamo ha un dialogo sempre aperto con i suoi fan attraverso il suo seguito profilo Instagram dove conta al momento 123mila follower.

Tramite un video su Stories non può fare a meno di condividere un pensiero davanti allo specchio, qualcosa a cui proprio non riesce ad abituarsi di Roma, nonostante la sua magnificenza. Cosa sarà?

“Io non sono abituata al freddo romano, voi? Vabbè, si va a lavorare. Buona giornata”. L’appuntamento è per il prossimo 5 Marzo con “Ciao Maschio”.