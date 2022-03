Un Posto al Sole vedrà tornare diversi volti noti nei prossimi i giorni: dopo aver riaccolto le gemelle Cirillo, ci sarà il ritorno di altre due grandi protagoniste

Periodo di stravolgimenti ad Un Posto al Sole. Negli ultimi giorni abbiamo riaccolto a Palazzo Palladini le sorelle Cirillo, che hanno deciso di tornare a Napoli dopo anni trascorsi a Berlino. Micaela ha deciso di riprendersi suo figlio Jimmy, che oggi ha nove anni, e di portarlo con sé in Germania. Il bambino avrà una scelta davvero molto importante da fare.

Per quanto riguarda gli addii, invece, nelle ultime settimane abbiamo salutato Vittorio Del Bue che ha deciso di lasciare la soap dopo averci passato praticamente tutta la sua vita. A dicembre, invece, è accaduto qualcosa che ha spiazzato tutti: Angela Poggi ha deciso di lasciare il Palazzo per andare a lavorare in Sicilia e non è più tornata.

Un Posto al Sole, Viola torna e rivela un altro ritorno alle scene

Proprio negli ultimi giorni, Franco e Angela si stanno ritrovando a vivere una profonda crisi a distanza. Infatti, Katia che è ritornata a Napoli dopo diversi anni, ha baciato Franco che si è lasciato andare a questo momento di debolezza, sentendosi estremamente solo.

Per questo motivo, Franco ha deciso di provare a partire per la Sicilia insieme a Bianca e vedere come andranno questi giorni lontano da casa e di nuovo con sua moglie.

Nel frattempo, Ilenia Lazzarin ritornerà a Palazzo Palladini dopo diversi mesi e stavolta lo farà in pianta stabile. L’attrice, senza pensarci, sui social ha rivelato anche un grande e inatteso ritorno: Angela. Infatti ha pubblicato proprio un selfie insieme a lei, comunicando ai suoi followers che in quel momento si trovavano proprio sul set, dove si sono ritrovate dopo un periodo di tempo che hanno trascorso senza vedersi.

Dunque, è ufficiale: Angela Poggi tornerà a casa dopo questi mesi di distanza. Resta da capire se questa crisi con suo marito riuscirà a rientrare o se per loro è all’orizzonte una separazione dopo anni di matrimonio.