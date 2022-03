Uomini e Donne, Gianni contro Ida: “è una questione di rispetto”. Mai così con lei

“Uomini e Donne”, la liaison tra Ida e Alessandro non convince Gianni Sperti: l’opinionista ha messo in discussione persino il comportamento della dama

Nella frequentazione tra Ida e Alessandro, i dubbi, anziché affievolirsi alla luce di una sempre più approfondita conoscenza, non fanno che aumentare, accentuando conseguentemente la distanza tra i due. Nonostante il corteggiatore abbia raggiunto la dama a Brescia, e la coppia abbia trascorso dei bellissimi momenti assieme, questo non è stato sufficiente a far sì che il rapporto potesse evolvere.

La Platano, che ha dichiarato di volersi concentrare solamente su Alessandro, senza far entrare nessun altro corteggiatore, ha esplicitato una serie di dubbi nei riguardi dell’uomo. Primo fra tutti, il fatto che il partenopeo non si dichiari innamorato e che, a differenza della donna, non abbia mai avvertito l’esigenza di pensare ad una famiglia.

Ad un certo punto, le frasi della Platano hanno finito per non convincere persino Gianni Sperti, che pur si mostra sempre dalla parte della bresciana. Le osservazioni dell’opinionista, a dir poco lapidarie, hanno messo in seria difficoltà la dama.

Uomini e Donne, Gianni contro Ida: “è una questione di rispetto”. Mai così con la dama

Il resoconto che Ida Platano ha fornito rispetto al weekend vissuto con Alessandro ha lasciato il pubblico di “Uomini e Donne” a dir poco perplesso. Nonostante la dama sembrasse più che entusiasta all’idea di ricevere il corteggiatore nella propria città, i momenti trascorsi assieme le avrebbero lasciato l’amaro in bocca.

“Quando se n’è andato ho sentito come se si fosse allontanato da me. Per questo ho ancora dubbi“, ha chiarito la Platano, che non avvertirebbe da parte del partenopeo il trasporto necessario al fine di far esplodere questa conoscenza.

Il corteggiatore, secondo Ida, non sarebbe pronto né ad una famiglia, né allo stile di vita che lei stessa conduce, essendo mamma a tempo pieno. Per tale motivo, la bresciana si è detta giunta ad una fase di stallo: “Voglio concentrarmi su di lui e capire, per ora non voglio far entrare nessuno“.

Quello che, tuttavia, ha colpito gli opinionisti, è il resoconto che la coppia ha riportato rispetto alle notti trascorse assieme. Come da entrambi rivelato, infatti, i due avrebbero deciso di non andare oltre. Una scelta che Gianni Sperti non ha mancato di commentare con veemenza. “È davvero strano da parte tua Ida, che ti lasci sempre trasportare” – ha osservato l’ex ballerino, lapidario – “Il mio timore è che lui non ti piaccia“.

La dama, di contro, ha smentito le osservazioni dell’opinionista, ribadendo il suo forte interesse per il corteggiatore, e la volontà di non intraprendere, almeno per il momento, nessun’altra conoscenza. “Quindi è un’esclusiva?“, ha continuato ad incalzare Gianni, che di fronte al silenzio e all’imbarazzo della coppia non è più riuscito a trattenersi.

“È una questione di rispetto per le persone che vengono a conoscervi” – ha tuonato Sperti – “Se avete un’esclusiva, la redazione evita di farle venire“. Mai, nella storia di “Uomini e Donne”, l’opinionista aveva espresso dissenso nei confronti delle decisioni prese da Ida. Per la prima volta, il comportamento della bresciana ha finito per non convincere persino il suo fan più accanito.

Alla fine, tra tentennamenti e dubbi vari, Ida e Alessandro hanno confermato di volersi concedere l’esclusiva. Di certo, però, lo stato d’animo con cui il tutto è avvenuto non promette niente di buono. Cosa accadrà alla coppia?