L’invito è stato accolto. Una nuova destinazione mozzafiato per Benedetta Parodi riserva, ai suoi numerosi fan, delle sorprese inaspettate.

Dopo essere stata ospite nel “boschetto” di Antonella Clerici e aver visitato le meraviglie dell’Europa del nord, la scrittrice piemontese, Benedetta Parodi, è adesso alle prese con una nuova avventura.

Conosciuta in radio e sul piccolo schermo, per essere stata sin dai primi anni 2000 protagonista di innumerevoli format dedicati alla tradizione culinaria italiana, la conduttrice ha quest’oggi nuovamente indossato i panni di un’impavida esploratrice. Legata sentimentalmente, fino a questo momento, al celebre giornalista romano, Fabio Caressa, ora la dispensatrice di originali ricette e pillole di letture nelle vesti di blogger, ha desiderato mettersi alla prova ancora una volta. Condendosi totalmente, per qualche giorno, ai benefici di un entusiasmante soggiorno vacanziero a stretto contatto con la natura.

“Se vuoi vedere un altro…” Benedetta Parodi accetta l’invito: nuovo viaggio, nuova fiamma – FOTO

L’amata Zia Bene si è recata, nella mattinata di questo mercoledì 2 marzo, presso la ridente località di Sauze d’Oulx,in Val Di Susa. Per l’occasione, la conduttrice classe 1972, ha voluto mostrare ai suoi fan su Instagram i primissimi risultati di tale scelta. Così, dopo aver deciso di giocare in casa, visto il suo recente approdo in quel di Torino, la condivisione di un ultimo scatto sembrerà parlare da sé.

“Sauze… E sua maestà!” Esordirà, in tal modo, di risposta uno dei tanti ammiratori della storica coppia del piccolo schermo. Lasciando così emergere ben presto, fra i numerosi commenti apparsi di seguito al post sui social network, una saliente verità.

Entrambi sorriderti, beati, e pronti a godere degli alti effetti benefici di “una giornata in montagna“, i due saranno presto invitati dal loro pubblico a guardare oltre. “Che meraviglia!” Continuerà, seguendo la scia delle novità un’ultima utente, nonché nota food blogger veronese, svelando i dettagli di una “fiammante sorpresa“.

“Se vuoi vedere un altro scorcio bellissimo sulle montagne guarda il mio reel“. A questo punto, la solare nata sotto il segno del Leone, non potrà che accettare tale invito. Si tratta delle cime venete de “El Caregon“, presso il Monte Pelo. Dove, per ammirare a pieno la vista, è permesso adagiarsi su un seduta gigante. Detta anche “La sedia di Dio“.