“Zoom inevitabile”. Alice De Bertoli nella vasca: le FOTO sono da record

Alice De Bertoli è sempre più bella: l’influencer si è fatta immortalare in una vasca durante il suo soggiorno a Milano. Le foto sono semplicemente da record

Alice De Bertoli è una delle influencer più amate del mondo dei social. Con i suoi capelli biondi, i suoi occhi scuri e i suoi lineamenti da angelo, ha conquistato il web. Il suo esordio quando è avvenuto? Nella terza stagione de Il Collegio, andata in onda su Rai Due nel lontano 2010. Lì ha avuto modo di farsi conoscere nel mondo della tv e dello spettacolo.

Il Collegio è un programma molto particolare dove, ogni anno, vediamo un gruppo di adolescenti costretti a rinunciare alla loro quotidianità, alle loro abitudini, ai cellulari e alla tecnologia in generale, per rituffarsi in un passato che non hanno mai vissuto e adottare le stesse abitudini dei ragazzi che hanno frequentato la scuola diversi decenni fa.

Alice De Bertoli, bellezza da record: nella vasca si mostra così

