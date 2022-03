Benessere a tavola, vitamina B12: 6 alimenti che ne sono ricchi

La vitamina B12 fa parte delle cosiddette vitamine idrosolubili e apporta notevoli benefici al metabolismo, al sistema immunitario e nervoso.

Conosciuta anche come cobalamina, la vitamina B12 è essenziale per il corretto funzionamento del metabolismo. Questa particolare vitamina idrosolubile è inoltre vitale sia per il sistema immunitario, agevolando la formazione dei globuli rossi, e per la salute dell’intero sistema nervoso e delle sue funzioni. I suoi benefici sono innumerevoli e la sua carenza può seriamente compromettere il benessere dell’organismo. Scopriamo dove trovarla facilmente a tavola con una breve lista di 6 alimenti.

Vitamina B12 a tavola: 6 alimenti che ne sono ricchi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bowlz Las Vegas (@bowlz_lv)