Abbiamo amato tantissime delle sue canzoni, ci siamo sentiti capiti nei testi e la melodia è stata in molte situazioni la colonna sonora di un momento della nostra vita, Bianca Atzei è un’artista capace di leggerti dentro.

Bianca è lo pseudonimo di Veronica Atzei, una cantante italiana che ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, ultimo nel 2017 con una canzone ascoltatissima dal titolo “Ora esisti solo tu”.

Negli ultimi mesi Bianca è stata presenza assidua nel suo studio di registrazione per lavorare all’uscita di un nuovo album, una devozione come lei stessa ha scritto sul suo profilo ad un progetto che porta con se impegno e sacrifici. Manca poco, ancora qualche settimana e poi tutti i feat saranno pronti. La cantante ha postato una foto sua con le cuffie, un outfit sempre alla moda anche durante le registrazioni ed uno sguardo intenso e concentrato. “Sto mettendo tutta me stessa in questo album concentrandomi completamente”, queste le parole di Bianca per causare ai suoi follower ancora più trepidazione nell’attesa che li separa dall’uscita dei nuovi pezzi.

Bianca Atzei annuncia l’uscita del nuovo album: “Ancora qualche settimana e sarà pronto”

Bianca è legata sentimentalmente a Stefano Corti dopo la fine della relazione con Max Biaggi, un momento difficile per la cantante che come ricordiamo in alcune interviste rilasciate, ha sofferto molto questa separazione.

Oggi Bianca è felice al fianco del suo Stefano, un amore che prosegue a gonfie vele, forte e capace di resistere anche ad eventi spiacevoli della vita come la perdita del loro bambino. Entrambi sognavano questo momento da tanto tempo e vederlo sgretolarsi così ha causato molto dolore, ma la forza del loro amore che in questi casi è venuta fuori ha fatto si che insieme potessero affrontare la tempesta e venirne fuori. L’amore per Bianca è sempre stato un luogo idilliaco nel quale cullarsi, una meravigliosa ispirazione per la sua musica. Parlerà di questo il suo nuovo album? Attendiamo come da lei stesso consigliato sul suo profilo Instagram, ancora qualche altra settimana per goderci poi le nuove canzoni di Bianca Atzei.