Caterina Balivo, la FOTO a testa in giù fa capitolare i fan: gambe e décolleté da infarto

Il The Space Odeon di Milano ha ospitato la prima di un film attesissimo: The batman con Robert Pattinson, l’attore che vestirà i panni del cavaliere oscuro. Tanti personaggi famosi presenti, tra cui Caterina Balivo.

Davanti a tantissimi fotografi, la Balivo si è lanciata sul red carpet della prima di Batman con un completo che non ha lasciato nulla al caso. In total black si è concessa agli scatti come una donna sicura del suo corpo e delle sue possibilità.

Caterina, oltre ad essere stata Miss Italia nel 99, è nota al pubblico italiano per le sue doti da conduttrice. Tanti sono stati i programmi Rai a cui ha preso parte anche se quello al quale di sicuro è più affezionata è “Vieni da me”. Nell’occasione della prima di Batman, il film che avrà nelle sale cinematografiche un successo garantito, ha indossato un look molto sexy: una giacca nera aperta, così da mettere in risalto un top nero corto che lascia scoperto il punto vita e a completare l’outfit, uno shorts nero e delle calze velate eleganti. Una scelta di look che ha attirato tutti i fotografi su di lei, regalandole qualche minuto di assoluta centralità.

Caterina Balivo alla prima di “The batman”, il look total black fa impazzire i fan

Caterina, originaria della provincia di Napoli, si è sempre mostrata come una donna ingamba e capace di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Una conduttrice dal carattere forte anche quando ha dovuto interrompere il suo programma “Detto fatto“ per poter stare dietro alla casa e ai suoi figli.

La sua bellezza è saltata agli occhi di tutti sul red carpet di “The Batman” sfoggiando il suo look elegante e sensuale. Un fisico da passerella e delle gambe slanciate rendono la bella napoletana una donna attraente e raffinata. Il più delle volte, i look più apprezzati sono quelli che come parole d’ordine hanno la semplicità e quello di Caterina ha dimostrato quanto sia importante non solo il look scelto per un evento stellare come il red carpet, ma chi lo indossa, a renderlo speciale.