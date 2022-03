Chiara Ferragni, più striminzito non si può: l’influencer appare in tutta la sua naturalezza – FOTO

Chiara Ferragni vive la sua esperienza parigina in tutta la sua naturalezza sfoggiando degli outfit molto audaci e striminziti.

Momento molto intenso per Chiara Ferragni dove la vediamo in viaggio e toccando le numerose tappe della moda, eventi glamour dove non può assolutamente mancare. Non solo perché è l’influencer italiana più famosa al mondo, ma perché con il suo brand – che porta il suo stesso nome – si fa portavoce degli stili del momento.

Per la regina delle influencer infatti è importante partecipare ai numerosi eventi dove viene invitata dalle principali maison di moda. Simbolo anche dell’Italia nel mondo, la Ferragni stupisce tutti per il modo con cui riesce sempre ad indossare con eleganza ed un pizzico di audacia le sue mise. L’ultimo post non è da meno.

Chiara Ferragni opta per uno stile audace: più striminzito non si può

