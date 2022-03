Tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello si è contraddistinta per la sua personalità prorompente. Nella giornata di ieri, ha spento 33 candeline festeggiando con molti degli ex gieffini.

La modella di origini brasiliane ha molto fatto parlare di lei nel GF Vip dello scorso anno: tra litigi con gli ex inquilini e il lutto subito proprio durante la sua permanenza nella casa, Dayane è stata tra i volti centrali del programma.

Tra coloro che hanno stretto un legame più intenso con Dayane durante il GF, c’è stata Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco. Le due hanno vissuto mesi l’una accanto all’altra comportandosi come due sorelle. Uscite dalla casa però le cose sono cambiate ed il rapporto è andato a scemare giorno dopo giorno. Nella giornata di ieri, Dayane in occasione del suo compleanno, ha festeggiato in un’incantevole location sul Lago Di Como con la presenza di molti ex gieffini come Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli e Giacomo Urtis. Assente Rosalinda che proprio nella giornata di ieri, ha ripreso una frase della sua canzone uscita venerdì 25 febbraio e l’ha postata sul suo Instagram, riferendosi probabilmente al rapporto finito con Dayane: “In amore come in amicizia, bisogna guardare sempre avanti“.

Nella giornata del suo compleanno tra gli amori presenti anche la figlia, la piccola Sofia nata dall’amore tra Dayane e Stefano Sala. I due non sono più una coppia ma hanno deciso di mantenere buoni rapporti proprio per il bene della figlia. Dayane, l’anno scorso durante la sua permanenza al GF Vip, ha raccontato di non vivere insieme alla figlia ma, che per impegni lavorativi, Sofia è spesso a casa dei nonni paterni così da poter andare a scuola, studiare e seguire i ritmi giusti per una bambina della sua età.

In questo giorno speciale però, non sono mancate le coccole madre-figlia, come appare dalla foto in cui le due sono abbracciate a terra a godersi il sole e la giornata tutti insieme.