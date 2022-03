Soltanto in accappatoio e collant, un completo in velature nere, e tanto altro: Arisa presenta in tal modo, con sensualità e resilienza, il suo essere coraggiosa.

“Che cosa sei?” I fan di Arisa sembrano non credere ai loro occhi, stamani. In questo 3 marzo, l’augurio di un buon giovedì, tenterà di stravolgere il suo destino. La cantante genovese, Rosalba Pippa, meglio conosciuta dal vasto pubblico con il suo più aperto e breve nome d’arte, ha lasciato letteralmente a bocca aperta con le sue finora inedite pose osé.

“Mi lasci sempre senza parole“, risponderà a tal proposito una delle sue primissime ammiratrici trovatasi ad ammirare le “magnetiche” istantanee appena rese pubbliche dall’artista. Appena comparse in rete. La voce incantatrice di “Ero Romantica“, settimo album dell’artista, è ora pronta a far sentire nuovamente la sua voce e agendo nella maniera, a quanto pare, più “audace e originale” possibile.

“Mi fai sanxxe”, Arisa apre tutto non lasciando nulla all’immaginazione. La FOTO fa saltare le coronarie

Arisa ha dato il suo inatteso buongiorno su Instagram pubblicando una sorpresa d’arte visiva accompagnata da una premiata riflessione. La cantante fa la sua comparsa in scena attraverso un sipario in ombra, che sta per chiudersi dinanzi a lei. E indossando soltanto un elegantissimo accappatoio blu notte, dei collant trasparenti e delle bellissime décolleté altrettanto nude e intrecciate. Ma questo è solo il primo capitolo di una lunga serie.

Una scelta la sua, nel complesso, che diverrà ben presto indimenticabile. Il motivo? Arisa ha presentato quest’oggi la nuova copertina di “Flewid“, spiegando come il tema di spicco dell’ultimo numero, realizzato dalla rivista, sia la resilienza. Il magazine, conosciuto su scala mondiale e fondato nel 2018, è il primo nella nostra penisola interamente dedicato alla libera compenetrazione tra arte in senso lato, fermo sostegno dei diritti umani e interessanti proposte alla moda.

A tal proposito, spiega la favolosa Arisa nelle sue mise preferite, di come la parola resilienza tragga la sua origine dalla “capacità dei metalli di resistere alle forze applicate su di essi“. Il termine deriva, infatti, dal verbo latino “resilio“. Il quale, come ricorda l’artista, rappresenta “la capacità di salire su una barca che si è capovolta in un mare in tempesta“.

Per affrontare lo stress di queste settimane Arisa invoglia i suoi lettori, in questo caso, a essere se stessi. E, di fronte all’oscurità, consiglia di “attingere alla nostra forza interiore“.

Per tal ragione, Arisa, verrà definita dai suoi ascoltatori: “King Of world“. Una dimostrazione artistica di umanità e bellezza, che sconfina altrove, ma che infine dimostra di come siano intrinsecamente “un po’” la stessa cosa.

L’augurio, per questo difficile inizio primavera, da parte della cantante è quella di preservare un momento per noi. “Una sfera in cui puoi migliorare te stesso e cercare di costruire una società più forte”. Per tanto:”la resilienza è la capacità di ripensare gli spazi per renderli vivibili“.