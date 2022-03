Fatima Trotta ha postato tra le ultime foto sul suo profilo Instagram, una foto che la ritrae al computer, sul divano di casa mentre è al pc, come didascalia ha utilizzato la scritta “pianifica”, starà preparando un nuovo progetto?

Conduttrice e attrice napoletana, Fatima si è fatta strada a piccoli passi nel mondo dello spettacolo. Prima attraverso piccoli ruoli e poi la svolta: arriva la conduzione di Made in Sud, il programma comico che l’ha resa nota al pubblico italiano, dimostrando la sua bravura, l’ironia e la semplicità che la rendono una ragazza acqua e sapone.

A Made in sud Fatima ha in un primo momento condotto al fianco di Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci e poi negli anni ha mantenuto il suo ruolo facendo coppia con Stefano De Martino. Il duo ha da subito sviluppato una grande alchimia e complicità artistica che sono stati carta vincente per la riuscita di un programma già molto amato come Made in Sud. Fatima ha anche preso parte come concorrente a Tale Quale Show nel 2016, dimostrando la sua vena artistica e le sue ammirevoli capacità. L’ultimo programma che l’ha vista per ora alle prese con la conduzione è stato Honolul al fianco di Francesco Mandelli su Italia uno.

Fatima Trotta, dopo Made in Sud e Honolulu, sta lavorando ad un nuovo progetto televisivo?

La foto postata sul profilo Instagram da Fatima la ritrae davanti ad un computer e la stessa conduttrice ha scritto come didascalia “Nuovi progetti, a lavoro” senza però approfondire il settore nel quale stia lavorando. Potrebbe essere una parte di un film in lavorazione? O un programma comico che vede Fatima Trotta alla conduzione?

Nessuna ufficialità in merito, anche se sono già tanti i commenti sotto al post di coloro che chiedono di poter rivedere Fatima in televisione. Caratteristiche che fanno della conduttrice napoletana, una donna molto amata dal pubblico, sono di sicuro la sua semplicità, che al giorno d’oggi non è così scontata nel mondo televisivo e la sua capacità di essere un’artista versatile: abbiamo visto in più occasioni, la bella Fatima condurre, ballare e cantare intrattenendo il pubblico in modo attivo e coinvolgente.