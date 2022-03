Federica Panicucci sconvolge i fan con la sua bellezza intramontabile. Il completo lilla esalta la femminilità della conduttrice: visione disarmante

È uno dei volti di spicco della rete Mediaset, ma anche tra le conduttrici più apprezzati della televisione italiana: Federica Panicucci rappresenta un punto di riferimento per i telespettatori. Alla guida di “Mattino 5” dal 2009, si rivolge al pubblico con competenza e dedizione, trattando i più svariati temi: dall’attualità alla cronaca, dal gossip allo spettacolo.

Affiancata dal collega giornalista Francesco Vecchi, offre una trasmissione di ricercata qualità, con il pregio di rinnovarsi ad ogni edizione. Si differenzia per eleganza e solarità, ma soprattutto per preparazione, come ha dimostrato nella puntata di oggi, 3 marzo 2022. In un outfit firmato Elisabetta Franchi ha incantato il pubblico con la sua travolgente bellezza, ma il dettaglio che ha catturato l’attenzione è un altro.

La conduttrice ha infatti presentato il programma indossando una mascherina FFP2 in pendant con il completo. Le motivazioni sono da subito state chiarite dalla protagonista, che ha rivelato di aver avuto un contatto con un soggetto positivo. Nonostante la sua negatività al tampone, secondo le normative vigenti in questi casi è obbligatorio indossare lo strumento. Federica Panicucci non ha perso l’occasione di sfruttare la vicenda personale per ricordare il regolamento ai telespettatori, confermandosi una vera professionista.

Federica Panicucci, bellezza disarmante

Federica Panicucci ha condiviso sul profilo Instagram l’outfit sfoggiato nella puntata di “Mattina 5” svoltasi oggi 3 marzo. Posa in due differenti scatti indossando il look firmato dalla casa di moda “Elisabetta Franchi”, che esalta la sua perfetta silhouette. Una forma fisica sbalorditiva quella della conduttrice all’età di 54 anni, che sembra non subire affatto gli effetti del tempo.

Solare e raffinata, incanta il web con la sua bellezza, attraverso il suo splendente sorriso e lo sguardo come sempre acceso di vita. Regala ai fan una piccola riflessione, racchiusa nel testo delle due immagini: “Il coraggio più grande risiede nell’essere se stessi. Imperfetti. Originali. Unici“. Una lezione di positività che non smentisce l’animo motivazionale della presentatrice, già evidenziato nel libro pubblicato nel 2020 “Il coraggio di essere felici“.

Ed è proprio questa energia luminosa di Federica Panicucci a renderla inimitabile agli occhi del suo fedele pubblico, che resta estasiato dalla sua incantevole immagine: “Bellezza mozzafiato“, “Magnifica“, “Splendore“.