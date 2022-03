“Sei una tr**a”, Federica Pellegrini fuori di sè: “Vieni a dirmi le cose in faccia”

L’ex campionessa di nuoto ha risposto alle accuse che le sono piovute addosso di recente e l’ha fatto attraverso una diretta sul canale Instagram di “Radio Deejay”.

Federica Pellegrini è stata protagonista di uno spiacevole episodio che l’ha portata ad avere una dura reazione nei confronti di chi l’ha insultata.

Le sue parole sono state molto dure e le ha rivolte agli ideatori di una striscione esposto sul tratto del lungomare di Jesolo a lei intitolato.

Nella “Walk of fame” della località turistica veneziana sono stati dedicati diversi tratti della passeggiata a personaggi celebri italiani quali Mike Bongiorno, Sofia Loren, Alberto Sordi e anche la campionessa olimpica.

Nel tratto del lungomare dedicato alla nuotatrice è stato affisso un cartello con lo stesso colore e la stessa calligrafia di quello originale ma con una dicitura senz’altro offensiva: «“Quella tr… di Federica Pellegrini, campionessa olimpica di arroganza e mitomania”».

La dura reazione di Federica Pellegrini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio DEEJAY (@radiodeejay)

Durante una diretta Instagram sui canali di ”Radio Deejay” Federica Pellegrini ha voluto rispondere ai suoi accusatori specificando di non aver apprezzato soprattutto l’epiteto utilizzato nei suoi confronti. Avrebbe preferito che qualcuno le avesse detto, quando si trovava a Jesolo, di non apprezzarla, faccia a faccia, piuttosto di spendere tutto quel tempo a riprodurre lo striscione esposto sulla via.

Inoltre, ha voluto invitare chi di dovere a informarsi nelle varie tipografie per risalire all’artefice del cartellone esposto sul ”Lungomare delle stelle”.

L’ex nuotatrice ha, infine, concluso: “Avreste dimostrato di avere più pa**e bussandomi alla spalla mentre passeggiavo per quelle strade dicendomi di non apprezzarmi, dovevate venire a dirmele in faccia le cose! Ma posso comunque controbattere anche se sono una donna…”, lanciando una frecciatina a chi l’ha offesa senza remore.

Non ci resta che attendere di capire se da parte di Federica Pellegrini farà seguito una denuncia verso ignoti e se, in seguito ad essa, le autorità potranno risalire all’artefice della trovata di cattivo gusto manifestata lo scorso 10 febbraio, da parte di alcuni vandali di cui sopra vi abbiamo parlato.