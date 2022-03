Flavio Insinna, durante il primo blocco de L’Eredità, ha voluto salutare qualcuno di davvero speciale: a chi si è rivolto il conduttore?

Come ogni giorno, a partire dalle ore 18.45, i telespettatori sintonizzati su Rai 1 possono assistere alle sfide tra i concorrenti de “L’Eredità”. La trasmissione, che in vent’anni è stata affidata alla conduzione dei più illustri personaggi dello spettacolo, è attualmente nelle mani dell’amatissimo Flavio Insinna.

Il presentatore, che riesce sempre a smorzare l’atmosfera con la sua verve dinamica e giocosa, non ha mancato di fare la sua parte anche durante la puntata di oggi, giovedì 3 marzo.

Al termine del primo duello della serata, in particolare, i telespettatori hanno assistito ad un siparietto davvero insolito. Le parole di Flavio, totalmente inaspettate, hanno lasciato lo studio senza parole. A chi si è rivolto il presentatore? Scopriamolo insieme.

Flavio Insinna spiazza tutti a L’Eredità: “ci teneva tantissimo”. Il conduttore si è rivolto proprio a lei…

Nella puntata de “L’Eredità” di quest’oggi, giovedì 3 marzo, il primo duello della serata ha visto come protagoniste Paola e Monica. Le due, infatti, erano le uniche concorrenti ad aver accumulato un errore nel corso della precedente fase del gioco, quella degli “Abbinamenti”.

Una sfida senza esclusione di colpi, in cui le partecipanti hanno sfruttato tutti i minuti a loro disposizione per mettersi in difficoltà l’un l’altra. Lo stesso conduttore, per l’intera durata del duello, non ha mancato di supportarle con il maggior entusiasmo possibile. Allo scadere del tempo, la perdente della sfida è risultata essere la concorrente Monica, che a malincuore ha dovuto salutare il pubblico de “L’Eredità”.

Prima di andarsene, tuttavia, la partecipante ha fatto una richiesta davvero insolita ad Insinna. “Devi salutare mia nonna Bertilla e anche nonna Dina, che ci teneva tanto che io fossi qui“: questa la supplica della concorrente, che ha lasciato il conduttore a dir poco perplesso. “Salutiamo nonna Bertilla e nonna Dina, che a quanto pare ci teneva di più…“, ha scherzato Flavio Insinna, scatenando le risate a crepapelle del pubblico.

“Ciao a tutte le nonne d’Italia, e in particolare a quelle di Monica“, ha chiosato il presentatore, esaudendo il desiderio della neo-eliminata Monica. Quest’ultima, dopo esser riuscita nel proprio intento, ha abbandonato lo studio con il sorriso sulle labbra.