Francesco Oppini, il messaggio rivolto a Tommaso Zorzi è a dir poco esplicito: l’influencer reagisce in modo inaspettato

La loro amicizia aveva fatto sognare i telespettatori della passata edizione del “Grande Fratello Vip”. Diversi per carattere, passioni e background televisivo, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si erano estremamente legati l’uno all’altro, al punto tale che, per l’influencer, l’amicizia si era addirittura trasformata in qualcosa di molto più profondo.

Nei mesi successivi alla fine del reality, il loro rapporto subì parecchie batoste. Oppini e Zorzi, in più di un’occasione, finirono per allontanarsi ed in seguito riappacificarsi, senza che il pubblico riuscisse davvero a comprendere le ragioni di questa altalenante amicizia.

Da quando l’ex vincitore del “GF Vip” ha trovato l’amore con Tommaso Stanzani, in aggiunta, i rapporti tra Zorzi e Oppini si sono decisamente freddati. Nelle ultime ore, tuttavia, una storia pubblicata dal figlio di Alba Parietti ha rimesso tutto in discussione: cosa sta succedendo tra i due?

Francesco Oppini, il messaggio a Tommaso Zorzi è esplicito: lui reagisce in modo clamoroso

Negli ultimi mesi, il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è apparso altalenante e svuotato di qualsiasi tipo di entusiasmo. I due, che si conobbero all’interno della casa del “GF Vip”, sono arrivati a mostrarsi raramente insieme. Fatto, quest’ultimo, che i followers hanno attribuito ad una sempre maggiore distanza tra i diretti interessati.

Nelle ultime ore, tuttavia, una Instagram story postata dal figlio di Alba Parietti sembra aver rimesso in discussione tutto. Nello specifico, Oppini ha condiviso con i fan uno scatto risalente alla scorsa edizione del “GF Vip”, in cui i due amici appaiono affiatati e sorridenti.

Tommaso appoggiato alla spalla di Francesco è l’immagine che testimonia il profondo affetto che, tra i due, si è instaurato fin dal primo giorno. “Friendship“, è la didascalia con cui Oppini ha voluto commentare lo scatto. Quello che i followers non hanno potuto far a meno di notare, tuttavia, è l’atteggiamento di totale indifferenza che Zorzi, perlomeno fino a questo momento, ha scelto di adottare.

Tommaso, infatti, non ha ancora risposto al messaggio dell’amico, che sembra abbia voluto tendergli la mano ed alimentare, così, la speranza di una riappacificazione. L’influencer accoglierà l’invito del suo più caro amico? Le premesse ci sono tutte.