Ginevra Pisani, dopo “L’eredità” esce allo scoperto: la sua nuova fiamma è un volto noto al grande pubblico – FOTO

La ex professoressa non è riuscita a nascondere la storia d’amore vista la grande popolarità del fidanzato con cui ha una relazione ufficiale da dicembre scorso.

L’annuncio dell’addio in Rai è arrivato inaspettato e ha rattristato moltissimi fan che nei mesi si erano abituati alla sua presenza fissa accanto a Insinna. L’ex professoressa Ginevra Pisani ha lasciato il posto quindi al collega modello Andrea Cerelli.

L’annuncio è stato dato via social il 13 dicembre 2021: “L’Eredità, la mia casa. Non smetterò mai di ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di entrare in questa casa, di avermi fatta sentire accolta dal primo giorno. Ho imparato così tante cose, ho conosciuto delle persone meravigliose che mi hanno saputo tutelare come una figlia, amare, insegnare”.

Con la stessa irruenza la bella napoletana classe 1998 ha anche confessato di avere nuovi progetti in serbo per la sua vita, non solo professionali ma anche sentimentali. Ha infatti una nuova fiamma molto amata dai telespettatori della Rai. Vediamo di chi si tratta.

Ginevra Pisani confessa tutto, “Abbiamo costruito un legame speciale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginevra Pisani (@ginevra_pisani)

Attivissima sui social anche questa volta ha scelto di dare la notizia nel modo più veloce che ci può essere, ovvero tramite stories Instagram. “Da gennaio sarò in tournée per la rappresentazione teatrale de ‘La concessione del telefono’, capolavoro del maestro Camilleri”.

Ginevra da due mesi quindi sta concretizzando un sogno che porta avanti fin da quando era molto piccola, “Il cuore batte forte e l’emozione è inspiegabile” continua a scrivere per ringraziare tutti quelli che le sono accanto e con cui ha “costruito un legame speciale” anche in via telematica.

La bella modella, oggi anche attrice di teatro, però sui social ha mostrato senza indugio pure chi è la sua nuova fiamma. Tante confessioni che hanno commosso la sua community felice per lei e questo periodo d’oro della sua vita. L’uomo che le sta accanto è infatti un volto noto di Rai 1 in quanto ha recitato nella fiction “Il Giovane Montalbano” interpretando l’iconico Mimì Augello, amico del Commissario.

Si tratta di Alessio Vassallo, palermitano classe 1983 che proprio con Ginevra è impegnato nella tournée appena citata e che li costringerà insieme per molti mesi di convivenza forzata che testerà il loro saper stare insieme come coppia. Sono tanti quelli che però tifano per loro, le foto ed i video Instagram della ex professoressa sono un inno all’amore tutti da guardare.