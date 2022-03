Harry e la Royal Family sempre più ai ferri corti: lo smacco più pesante alla Regina

Harry continua a stupire con i costanti colpi di scena. In occasione dei 70 anni di trono della Sovrana, spunta un retroscena inaspettato che lo vede protagonista.

Dalla Megxit, Harry e la sua Meghan sono nel mirino. A partire dall’8 gennaio 2020, giorno dell’annuncio del loro addio a Palazzo, tra colpi di scena e critiche ai parenti hanno catalizzando l’attenzione dei media, gettando spesso nell’imbarazzo la Royal Family.

Ormai sempre più distanti dai suoi componenti, si sono ricostruiti una vita in California: nella loro splendida villa a Santa Barbara, da 14,5 milioni di dollari, vivono al fianco dei loro figli Archie e Lilibet Diana, nata la scorsa estate e mai vista dai Royal.

La loro quotidianità nelle ultime settimane è stata minata tuttavia da decisioni riguardanti un possibile ritorno a Londra in occasione di due importanti eventi. Tra meno di un mese si terranno infatti le celebrazioni a distanza di un anno dalla morte del Principe Filippo. Il duca di Sussex avrebbe desiderato prendervi parte. Tuttavia la mancanza di scorta, diritto perso a seguito dell’abbandono del ruolo di reale, ha fatto traballare questa partecipazione.

Harry ha chiesto di poter usufruire di questa protezione, ma sarebbe stato negatogli. Questo non sarebbe l’unico viaggio alla volta del Regno Unito a cui dovrebbero prendere parte: nei prossimi mesi si festeggerà il Giubileo di Platino della Sovrana, evento di grande rilevanza.

Harry: inaspettato retroscena sul ritorno a Londra

Se già la sua partecipazione all’evento in ricordo del nonno è in bilico per Harry, sembra che forse prenderà parte alla cerimonia, ma senza la sua famiglia, è emersa un’indiscrezione su quella del Giubileo di Platino.

Secondo il Tom Bower, giornalista investigativo, scrittore e biografo reale, il secondogenito del Principe Carlo non tornerà a Londra per i 70 anni di trono della nonna.

Proprio in occasione dei festeggiamenti dovrebbe uscire la sua autobiografia dalle rivelazioni scottanti: una faccia a faccia con i parenti sarebbe quindi troppo imbarazzante. Per lui ormai la Gran Bretagna è legata al suo passato, anche se sembra esserne molto dispiaciuto. Diverso per Meghan, totalmente disinteressata a riconquistare la stima degli inglesi, posizione che sembra influenzare le scelte del marito.

In questi giorni intanto la coppia si è mostrata affiatata sul palco del NAACP Awards sfatando i rumors diffusi su una possibile crisi.