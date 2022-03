Una nuova puntata ieri di MAPV che ha messo in crisi il rapporto di una coppia per via di un annuncio a sorpresa che potrebbe compromettere il rapporto.

Quella mandata in onda ieri sera su Real Time è stata la puntata dell’assurdo per moltissime cose accadute nel corso della programmazione. Non solo sembra che la relazione tra Giorgia e Antonio si stia trasformando in una friend-zone per via dell’atteggiamento sempre più distaccato di lei. Anche Giorgia e Gianluca hanno improvvisamente abbassato le tensioni reciproche mostrandosi affettuosi e carichi di passione.

Quelli che invece fin dall’inizio invece non hanno mai lasciato dubbi sulla loro naturale compatibilità caratteriale e fisica invece sono stati Cristina Cadei e Mattia Viteritti che hanno trascorso la migliore luna di miele al caldo della Penisola Sorrentina tra baci rubati e coccole cercate.

Peccato che la sana armonia di coppia sembra essersi inclinata proprio sul più bello per una confessione fatta dalla giovane bresciana nei confronti del marito. Momenti di panico in puntata, sentiamo cos’è accaduto.

Mattia vive il suo peggiore incubo, parte male la convivenza con Cristina

L’ultimo giorno di vacanza a Sorrento, i due piccioncino si sono seduti a tavolino per discutere di dove poter trasferirsi per iniziare al convivenza insieme e subito si è pensato alla casa di lei a Capriolo. Decisi i particolari Cristina ha però spiazzato il marito rivelando un particolare molto importante.

“Non possiamo iniziare subito la convivenza perché devo partire con una mia amica per una crociera. Il viaggio era stato rimandato a causa del Covid e ce lo hanno confermato adesso, ci rimetteremmo molti soldi e poi si tratta di pochi giorni, ci sentiremmo sempre…”.

Mattia ha detto che per lui andava bene ma ha iniziato a tremare, visibile a tutti il movimento accelerato della gamba sotto il tavolo sintomo di una notizia inaspettata ricevuta come una doccia fredda. Si tratta esattamente dello stesso déjà vu che è accaduto due stagioni fa con Fabio Peronespolo e Clara Campagnola.

Per chi non se lo ricordasse infatti il ragazzo era partito per Formentera appena tornato dal viaggio di nozze tra il fastidio e il sospetto della moglie a casa in attesa del suo ritorno. Sono in molti a pensare che Cristina non è Fabio, Mattia non avrebbe nulla da temere, ma l’esperto psicologo Mario Abis ha sottolineato in un intervento che questa situazione è per il ragazzo “la sua maggiore paura”.

“La diffidenza verso gli altri è un tarlo che si porta dentro da anni e che fatica a debellare. Questa cosa con la moglie però potrebbe essere lo scossone giusto per iniziare a fidarsi!”.

Riuscirà a superare il distacco momentaneo dalla sua bella amata o darà in escandescenza? La prossima puntata è per mercoledì 9 marzo alle 21.25 sempre sul canale 31 del digitale terrestre.