Michelle Hunziker, le recenti Instagram stories della conduttrice hanno lasciato i suoi fan perplessi: quel messaggio è davvero per Trussardi?

Sembra che Michelle Hunziker stia reagendo con molta più forza di quella che il pubblico si aspettava alla separazione con Trussardi. In questi ultimi giorni, la conduttrice si trova assieme alle sue amiche del cuore nella splendida località delle Maldive, come i suoi scatti non mancano di testimoniare.

La mamma di Aurora Ramazzotti si è voluta ritagliare del tempo per sé e per i propri affetti, dimenticando, anche se solamente per un brevissimo lasso di tempo, la spiacevole vicenda che l’ha vista coinvolta.

Eppure, i pensieri della presentatrice sembrerebbero andare sempre verso l’ormai ex marito. Molte fanpage che seguono Michelle, infatti, non hanno mancato di sottolineare un messaggio che la Hunziker ha postato attraverso le Instagram stories: è davvero rivolto a Tomaso?

“Non ci riesco più”, Michelle Hunziker, i fan non hanno dubbi: quel messaggio è per Trussardi

Per Michelle Hunziker, il divorzio da Tomaso Trussardi è stata indubbiamente una delle decisioni più sofferte della sua vita. Dopo dieci anni di fidanzamento e sette di matrimonio, la conduttrice ha detto addio al papà delle sue figlie Sole e Celeste, pur rimarcando il suo affetto incancellabile nei confronti dell’imprenditore.

La vacanza che la svizzera si sta concedendo con le amiche proprio in questi giorni potrebbe essere letta, secondo il parere di molti, come una vera e propria fuga dalla realtà. Eppure – cosa che diverse fanpage non hanno mancato di sottolineare -, il pensiero della conduttrice sembra costantemente rivolto a Tomaso Trussardi.

Proprio ieri, la Hunziker ha pubblicato una serie di Instagram stories che la ritraevano intenta a danzare, con alle proprie spalle lo splendido mare delle Maldive. Come sottofondo, la mamma di Aurora Ramazzotti ha scelto il brano “Don’t Let The Sun Go Down On Me” di Elton John e George Michael.

Una casualità? Non per i followers, dato che la canzone si apre proprio con questo verso: “Non riesco più ad illuminare la tua oscurità“. Parole che, come ipotizzato da moltissimi seguaci della Hunziker, potrebbero contenere la vera causa della rottura tra i due.

Di certo, quel che non si può negare è che questa fuga di Michelle alle Maldive, a distanza di appena un mese dalla separazione, appare tutto fuorché casuale. Che la conduttrice stia cercando di allontanarsi, fisicamente ma soprattutto mentalmente, dall’ex marito?