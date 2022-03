A quasi tre anni dalla sua morte, spunta un inaspettato particolare della vita privata della bravissima Nadia Toffa. Questo è quello che amava fare quando era lontana dalle telecamere

Sono passati quasi tre anni da quando Nadia Toffa si è spenta, ma la ferita resta ancora aperta. Nadia era una delle giornaliste e conduttrici televisive più amate di sempre. Si è fatta apprezzare fin da subito per il suo carattere tosto e il piglio deciso. Ma Nadia non era solo questo. L’amore e la passione smisurata per il suo lavoro e per tutto quello che faceva, trasparivano dai suoi servizi e dalle sue inchieste svolte con minuziosa attenzione. Nadia era una professionista e metteva il cuore in tutto quello che faceva.

Si era fatta conoscere al grande pubblico grazie al programma di punta di Italia1, Le Iene. Qui si era subito distinta per la realizzazione di servizi esclusivi che indagavano a fondo su faccende complesse e spesso tenute all’oscuro. Nadia amava la cronaca nera, il giornalismo di inchiesta e soprattutto amava cercare la verità e far luce su casi intricati. Indagò sul sistema dei rifiuti in Campania, sui lati oscuri del sistema sanitario italiano e si interessò particolarmente al tema delle slot machine e del gioco d’azzardo. Su questo argomento scrisse anche un libro dal titolo ‘Quando il gioco si fa duro: Dalle slot machine alle lotterie di Stato: come difendersi in un Paese travolto dall’azzardomania‘, che ebbe un enorme successo.

Nadia Toffa una vita vissuta da guerriera

Non risparmiava niente e nessuno Nadia Toffa. Ha vissuto la sua vita al massimo fino all’ultimo, fino a quando una terribile malattia se l’è portata via per sempre. L’incubo era cominciato nel lontano 2017 quando una sera, in un albergo di Trieste, perse i sensi. Da lì iniziarono tutti i controlli e poi arrivò la terribile diagnosi: tumore cerebrale. Anche davanti a questa terribile notizie, lei non si è mai arresa e ha continuato a lottare con tutte le sue forze fino all’ultimo. Purtroppo non ce l’ha fatta, ha vinto la malattia e nel 2019 lei ci ha lasciati.

Il vuoto che Nadia ha lasciato nei cuori di tutti è incolmabile. Nessuno la potrà mai dimenticare. E proprio in queste ultime ore è spuntato dal suo album dei ricordi su Instagram, un bellissimo video di lei sorridente e felice che si diverte in spiaggia con l’hula hoop.