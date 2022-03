Oltre alla t-shirt trasparente c’è molto di più. Elisabetta Gregoraci “è la più bella”: con uno scatto “trasmette tanto” e incanta il pubblico con il suo lato migliore.

Orgogliosa amante del cioccolato, dolcissima super mamma e con un fascino al naturale tutto mediterraneo, la bellissima soubrette di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, ha sfoggiato stamani, una a una, quelle che sono da sempre le sue qualità più disarmanti.

Dopo aver recentemente inaugurato, con meritato successo, la sua irresistibile “capsule collection” in stretta collaborazione con il brand “3Rebound“, l’ex gieffina ha agito con grande sorpresa per i suoi spettatori. Grazie agli spumeggianti riscontri ottenuti di risposta a quest’ultima ultima sua apparizione, il nuovo scatto della conduttrice si trasformerà presto in uno “spettacolo estasiante“. E, dunque, da mostrare con interezza al suo pubblico.

“Più li fisso, più resto incantato” Elisabetta Gregoraci elogio alle trasparenze e la FOTO che stordisce

PER VEDERE “L’ELOGIO” DI ELISABETTA GREGORACI, VAI SU SUCCESSIVO.