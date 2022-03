“Pomeriggio 5”, la D’Urso è senza parole: “è ricoverato in condizioni drammatiche”. Parla il figlio dell’attore

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso rimane di sasso di fronte al racconto del suo ospite: il figlio del noto attore ha rivelato dei dettagli allucinanti sul papà

Erano settimane, ormai, che Barbara D’Urso ed i suoi ospiti non si occupavano della vicenda che vede coinvolto Lando Buzzanca. Il celebre attore, a seguito di un incidente domestico, è stato ricoverato in svariate cliniche, presso le quali ha trascorso gli ultimi mesi della propria vita.

La sua situazione è nuovamente balzata all’attenzione a causa delle recenti dichiarazioni di Francesca Della Valle, compagna di Lando. Quest’ultima, tramite i social, si è lamentata con i figli di Buzzanca, che l’avrebbero esclusa dalla vita dell’attore, impedendole addirittura di fargli visita.

Ospite della puntata odierna di “Pomeriggio 5”, Massimiliano Buzzanca ha voluto far luce sulla questione, non mancando di aggiornare la D’Urso in merito allo stato di salute del padre. Dalle sue parole, purtroppo, non è trapelato nulla di rassicurante.

“Pomeriggio 5”, la D’Urso è senza parole: “Lando Buzzanca in condizioni drammatiche”

In queste ultime settimane, Francesca Della Valle si è ripetutamente lamentata sui social, prendendo di mira i figli di Lando Buzzanca. A detta della donna, quest’ultimi le avrebbero impedito di far visita al compagno, nonché di convolare a nozze con lui.

Accuse che Massimiliano Buzzanca, figlio dell’amatissimo attore, non ha mancato di rispedire al mittente. Ospite del secondo blocco di “Pomeriggio 5”, l’uomo si è duramente scagliato contro la Della Valle. “Ha sempre avuto il permesso di vedere papà” – ha chiarito Massimiliano, per poi aggiungere – “Se non lo ha potuto fare in quest’ultimo periodo, è stato per via del Covid“.

Come specificato dall’ospite della D’Urso, infatti, suo padre si trova attualmente ricoverato presso una RSA. A causa dell’emergenza pandemica, negli scorsi mesi, le visite alla struttura sono state fortemente limitate. “Io stesso sono stato costretto a vedere papà attraverso un vetro“: questo il drammatico racconto di Massimiliano.

Successivamente, il figlio di Buzzanca non ha potuto evitare di aggiornare la conduttrice in merito allo stato di salute del padre. Ricoverato da mesi a seguito di un incidente domestico che gli ha lasciato parecchi strascichi, l’attore non si starebbe affatto riprendendo. “Purtroppo versa in una condizione drammatica” – ha spiegato Massimiliano, le cui parole hanno pietrificato Barbara D’Urso – “Non è in grado di riconoscere neanche me“.

Il racconto di Massimiliano, che ha sconvolto tanto la padrona di casa quanto gli analisti di “Pomeriggio 5”, non ha impedito alla conduttrice Morena Zapparoli di rivolgere una domanda scomoda al Buzzanca. “Perché non lo fai curare a casa dalla donna che lo ama, anziché lasciarlo in una RSA?“: questo il quesito posto dall’opinionista.

Il figlio di Lando, senza mezzi termini, ha lasciato intendere di non fidarsi della Della Valle. Massimiliano, nello specifico, ha continuato a sottolineare che Francesca non si sarebbe comportata correttamente nei confronti del padre, essendo addirittura arrivata al punto di truffarlo.

Di fronte a racconti diametralmente opposti, come quelli di Francesca Della Valle e Massimiliano Buzzanca, è difficile comprendere dove risieda la verità. La D’Urso, pur non essendo riuscita a far chiarezza sulla questione, non ha mancato di rivolgere un saluto a Lando, al quale ha augurato una pronta guarigione.