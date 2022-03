Vi ricordate della ciociara di “Avanti un altro”? La sua vita oggi stravolta

Bella, simpatica e prosperosa, la ciociara di “Avanti un altro” si è via via allontanata dalla televisione. Ecco cosa fa oggi

Lei è stata una dei grandi protagonisti del fantastico mini-mondo di “Avanti un altro”. Uno dei primissimi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nell’irriverente programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per molto tempo è stata per tutti la ciociara, il ruolo che le era stato attribuito per via delle sue origini italiane anche se di italiano masticava poco o nulla, se non le parole in dialetto che i suoi nonni le avevano insegnato in Irlanda dove è cresciuta.

È semplicemente Alessia Macari che dopo l’esperienza del quiz di Canale 5 è arrivata dritta alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” che ha vinto. Da allora piano piano le sue tracce in tv si sono perse. Che fine ha fatto e come è cambiata la sua vita oggi?

La ciociara di “Avanti un altro”: cosa fa oggi

Simpatica, schietta, bella e prorompente, Alessia Macari, alias la ciociara di “Avanti un altro” ha da sempre conquistato il pubblico con la sua genuinità tra gaffes, modi simpatici e tanta autenticità. Ma oggi che fa e perché non la vediamo più in tv?

Alessia negli ultimi tempi si è dedicata molto ai social. È uno dei personaggi più seguiti con un pubblico che sfiora il milione di follower su Instagram. Da super single, ha anche decisamente cambiato la sua vita quando ha conosciuto nel 2016 Oliver Kragl, il giocatore di origini tedesche che ha sposato nel 2019.

Insieme hanno costruito una bella famiglia. Lo scorso 14 febbraio, infatti, Alessia ha dato alla luce la sua piccola non con poche difficoltà. A pochi giorni dal parto ha scoperto, infatti, di essere risultata positiva al covid, motivo per il quale ha dovuto vivere il parto da sola, lontano anche da suo marito.

Per fortuna tutto è andato per il meglio e ora si vive la sua nuova vita da mamma. La vedremo ancora in tv? I suoi fan lo sperano tanto.